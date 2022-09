Nga rënia e flokëve te dhimbjet e kokës, 10 pasojat më të zakonshme të stresit, ja zgjidhja

Stresi shkakton lirimin e kortizolit, i cili ndërhyn në aftësinë e trupit për të përpunuar sheqerin dhe ndryshon mënyrën se si trupi metabolizon yndyrën, gjë që mund të çojë në shtim ose humbje peshe.

1. Skuqje

Nëse ndodh që diku në trup të shfaqet papritur një skuqje dhe në të kundërt të mos kesh alergji, me shumë mundësi është pasojë e stresit të akumuluar.

Kur jeni nën stres afatgjatë, imuniteti dobësohet dhe me kalimin e kohës fillon të reagojë ndaj ndryshimeve në trup që nuk janë një sulm ndaj imunitetit dhe lëshojnë me shpejtësi histaminën. Nëse ndërkohë nuk zvogëlohet sasia e stresit, në trup fillojnë të shfaqen pika të kuqe, të ngjashme me skuqjen dhe kruhet shumë, shkrun albeu.com.

Zgjidhja: Një peshqir i lagur duhet vendosur në pjesën e trupit ku është shfaqur skuqja. Nëse kruajtja dhe skuqja nuk largohen shpejt, është e nevojshme të merrni një antihistamine.

2. Lëkundjet në peshë

– Stresi shkakton çlirimin e kortizolit, i cili ndërhyn në aftësinë e trupit për të përpunuar sheqerin në gjak dhe ndryshon mënyrën se si trupi metabolizon yndyrnat, proteinat dhe karbohidratet, gjë që mund të çojë në shtim ose humbje peshe, shpjegon doktoresha Shanna Levine. Stresi gjithashtu mund të jetë shkaku i ngrënies së tepërt ose shmangies së ushqimit.

Zgjidhja: Ushqimi me arra. Nëse hani shumë pak, proteinat dhe fibrat nga arrat do t’ju vijnë në ndihmë.

3. Dhimbje koke të vazhdueshme

Nëse normalisht nuk keni probleme me dhimbjet e kokës dhe e kuptoni papritur se ditët apo javët e fundit keni një dhimbje koke të vazhdueshme, kjo është një nga pasojat e stresit të tepërt. Stresi çliron kimikate që mund të shkaktojnë ndryshime në nervat dhe enët e gjakut në tru, duke çuar në dhimbje koke.

Dhe nëse jeni të prirur ndaj migrenës, stresi mund t’i shkaktojë dhe përkeqësojë më tej ato. Është gjithashtu e zakonshme që muskujt tuaj në trupin tuaj të jenë vazhdimisht të tensionuar nën stres, gjë që gjithashtu mund të shkaktojë dhimbje koke.

Zgjidhja: Kur ndjeni se fillon një dhimbje koke, pini ibuprofen dhe nëse nuk jeni të prirur për pilula, merrni vaj livande ose mente dhe masazhoni butësisht tëmthët me to.

4. Një ndjenjë e çuditshme në stomak

Stresi mund të ndikojë në tretje në mënyra të ndryshme.

– Mund të ngadalësojë zbrazjen e ushqimit nga stomaku, gjë që shkakton gazra dhe fryrje, dhe mund të rrisë spazmat e zorrëve, të cilat shkaktojnë dhimbje dhe të vjella, tha Dr. Deborah Rhodes për Reader’s Digest .

Zgjidhja: Blini një ilaç për të reduktuar acidin e stomakut në farmaci ose provoni të pini çaj xhenxhefili në mëngjes.

5. Ftohjet e shpeshta

Stresi ka një efekt të keq në imunitetin e njeriut dhe një person mund të sëmuret lehtësisht, dhe është më e vështirë të luftosh inflamacionin dhe infeksionet.

– Njerëzit që janë nën stres shpesh përfundojnë sëmuren. Mund të jetë një ftohje e zakonshme që zakonisht kalon brenda pak ditësh, por me imunitet në një gjendje kaq të keqe, një person do të luftojë kundër virusit për shumë më gjatë, shpjegon Dr. Levine.

Zgjidhja: Një studim zbuloi se suplementet e zinkut ose tabletat e zinkut mund të shkurtojnë kohëzgjatjen e një ftohjeje me rreth një ditë nëse merren brenda 24 orëve të para të një ftohjeje. Meditimi, ushtrimet e rregullta dhe gjumi i bollshëm gjithashtu mund t’ju ndihmojnë të relaksoheni dhe të forconi imunitetin tuaj.

6. Ju keni përsëri… puçrra fytyre

Ju mendonit se aknet ishin një makth i largët adoleshentësh, por nëse fytyra juaj është papritmas një rrëmujë me puçrra, ka shumë të ngjarë që stresi të jetë shkaku i shpërthimit. Kur jeni të stresuar, trupi juaj lëshon më shumë hormone, siç është kortizoli . Pastaj gjëndrat prodhojnë më shumë vaj, dhe teprica mbetet e bllokuar në folikulat së bashku me papastërtitë dhe qelizat e vdekura të lëkurës, kështu që shfaqen aknet.

Zgjidhja: Kremrat që përmbajnë peroksid benzoil ose acid salicilik ndihmojnë me aknet, por vetëm nëse i përdorni rregullisht. Mjetet juridike natyrale përfshijnë larjen e fytyrës me çaj jeshil ose aplikimin e xhelit të aloe verës.

7. Kaos në kokë

– Stresi ka një ndikim të madh në shëndetin mendor të njeriut. Rritja e hormonit të kortizolit në trup ndërhyn në përqendrim, shkakton probleme me kujtesën dhe është shkaktar i ankthit dhe depresionit, tha doktor Levine.

Zgjidhja: Pushoni, flini dhe ngadalësoni shpejtësinë derisa të ndiheni sikur bateritë tuaja janë rimbushur. Provoni një ushtrim ku mbyllni sytë dhe përqendroheni në frymëmarrjen e ngadaltë dhe të thellë.

8. Rënia e flokëve

Stresi mund të shkaktojë rënie të shtuar të flokëve. Normalisht, është normale që një person të humbasë disa fije floku çdo ditë, të cilat rikthehen me kalimin e kohës, por kur kjo ndodh nën ndikimin e stresit, një numër shumë më i madh folikulash hyjnë në fazën e pushimit, gjë që shkakton rënie të shtuar të flokëve. . Gjithashtu, stresi mund të ndikojë në imunitetin, i cili sulmon folikulat e flokëve dhe nxit rënien më të madhe të flokëve.

Zgjidhja: Duhet të gjeni një teknikë relaksimi dhe të reduktoni stresin në minimum. Kur trupi fillon të relaksohet, flokët do të fillojnë të rriten përsëri normalisht.

9. Të jetë i rraskapitur

Nëse e keni të vështirë të ngriheni nga shtrati në mëngjes dhe keni fjetur gjithë natën, me siguri jeni klinikisht i rraskapitur.

– Stresi është shterrues i energjisë sepse ndikon fshehurazi në punën e përshpejtuar të të gjitha sistemeve të trupit ( imuniteti , sistemi i lidhjeve elektrike, etj.). Trupi juaj e percepton këtë gjendje si punë veçanërisht rraskapitëse dhe madje edhe një pushim i plotë i natës nuk mjafton për të rikthyer trupin me energji.

Zgjidhja: Ngadalësoni. Të gjitha detyrimet që nuk duhet të kryhen menjëherë, shtyjini dhe lejoni vetes pushim fizik dhe mendor.

10. Nuk keni dëshirë për seks

Kur jeni të stresuar dhe keni një milion gjëra në mendjen tuaj, dëshira për të bërë seks është si vrima e fundit në një flaut, praktikisht nuk ekziston. Kur të krijohet mundësia për marrëdhënie seksuale edhe pse ju e dëshironi, me shumë mundësi do të ndiheni të sëmurë fizikisht ose nuk do të keni vullnet.

Zgjidhja: Filloni të bëni diçka fizike, palestër, joga ose çiklizëm. çdo gjë që ju përshtatet. Rritja e ushtrimeve do të rivendosë ekuilibrin në trupin tuaj. /albeu.com/