Nga raporti me Luizin te komunikimi me opinionistët, Kristi rrëfehet “pa dorashka”: Zhaklina mund të ketë tërheqjë se*suale ndaj meje

Kristi Dragot fitoi vendin e dytë në finalen e madhe të Big Brother Vip Albania ditën e shtunë. Ai ka folur për rrugëtimin e tij të gjatë që nga dita e parë që u bëj pjesë e shtëpisë. Ai tha se nuk e priste impaktin e madh që kishte krijuar jashtë dhe se do të kishte mbështetës. Gjithashtu theksoi se eksperienca e tij në Big Brother e ka bërë të kuptojë se Shqipëria është ndryshe nga “modeli” që kishte kishte krijuar për vendin e tij të origjinës.

E priste Kristi impaktin e madh që kishte krijuar jashtë ‘Big Brother VIP Albania’?

Kristi: Impakti që ka patur jashtë, shumica e kuptoi kur dolën. E panë që kanë ndryshuar shumë gjërat. Do them me plot naivitet unë thoja gjithmonë që nuk e kisha idenë që mund te kem fansa, imagjino për të tjerët. Më erdhën shumë gjëra në të njëjtën kohë, bëhet shumë e vështirë. Kuptova që Shqipëria me të vërtetë është vend shumë ndryshe, kjo e shton konfuzionin tim më shumë. Për mua nuk ka lënë trauma, thjesht kam kaluar shumë gjëra negative. Situata që nuk desha t’i dëgjoja që kanë lënë një gjurmë ose është thjesht kjo koha që duhet të përshtatem nga ky ndryshim i madh.

A e ka menduar në ndonjë moment se mund të jetë fituesi i këtij edicioni?

Kristi: Të them të vërtetën ishte një moment që po e mendoja, pashë që mua në fakt po më shkonin gjërat shumë mirë, kalova shumë sfida personale, familjare, për lojën, romantike, po erdhi një moment që thashë po edhe mundem ta fitoj.

A ka menduar ndonjëherë Kristi të përdorë dhunë fizike në situata të ndryshme brenda shtëpisë?

Kristi: Në ca momente mund të kisha dhënë ca goditje. Unë e kam potencialin fizik. Mund të kishte dhe ishte shumë logjike madje. Përmbajtja ime tregoi gjëra të tjera.

Pasi pa suksesin e madh që kishte jashtë shtëpisë, a do të vazhdojë ta kritikojë Luizin Kristi?

Kristi: E di çfarë ështe e bukur? Unë për Luizin kritikat i kam thënë të gjitha brenda. Isha shumë i qartë që në fillim, tani nuk kam asgjë më çfarë të them. Ai tentoi të bëhej kontrolluesi i dinamikave të shtëpisë dhe në një farë mënyre ia arriti. Kam qeshur shumë me atë, problemi nuk ishte Luizi ishin po banorët që mahniteshin nga ajo sjellje. I kam thënë çfarë shikoni ju tek ky person?

A do të kishte dashur Kristi që të kishte qenë në edicionin e parë të ‘BBV’ ku protagonistë kanë qenë Iliri dhe Donaldi?

Kristi: Unë i kam takuar të dy. Donaldi më dha përshtypje që mund të ishte një Luiz, po pak më i moderuar. Ilir Shaqiri është shumë më ndryshe nga mua.

Miku ose mikesha më i/e mirë për Kristin nga ‘BBV’?

Kristi: Deri tani në muhabete, në komunikim ka qenë Dea. Me Dean jam akoma duke folur. Edhe me Zhaklinën kam muhabet shumë të mirë. Me shumicën nuk besoj të kem shoqëri.

A mund të ketë Zhaklina tërheqje seksuale ndaj tij?

Kristi: Seksuale mund të ketë tërheqje Zhaklina, s’është problem. Unë nuk besoj që kam. Do doja një më të re për atë pjesë.