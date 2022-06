Nga nesër leje e re për qarkullimin e mjeteve, çfarë duhet të dini

Nga nesër do të ndryshojë leja e qarkullimit për automjetet.

Sipas burimeve, leja e re nuk do të ketë as vulë kolaudimi dhe as afat skadence. Në dokumentin aktual nëse këto elementë mungojnë ai është i pavlefshëm.

Leja e re gjithashtu do të unifikojë të dhënat me certifikatën e pronësisë së mjetit dhe do të eleminojë nevojën për pajisje me leje ndërkombëtare.

Ajo përmban disa elementë të sigurisë dhe eleminon mundësinë e manipulimit të të dhënave.

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor leja e re do të kushtojë 2100 lekë ose 40% më pak se e vjetra.

Drejtuesit e mjeteve që kanë leje drejtimi të vlefshme nuk e kanë të detyrueshme pajisjen me lejen e re.