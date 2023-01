Nga miratimi i hartës së re te boshatisja e sistemit gjyqësor nga Vettingu, Manja rendit sfidat e 2023

Në ministrinë e Brendshme ditën e sotme po zhvillohet prezantimi i arritjeve të ministrisë së Brendshme dhe asaj të Drejtësisë për vitin 2022 si dhe objektivat për 2023.

Të pranishëm ishin ministrat përkatës, Bledi Çuçi dhe Ulsi Manja.

Ky i fundit u shpreh se shumë nga objektivat që kanë dy ministritë kryqëzohen gjatë këtij viti. Për sa i përket arritjeve të 2022, Manja përmendi Reformën në Drejtësi. Një sukses tjetër që përmendi ishte miratimi i hartës së re gjyqësore.

Në 2023 objektiv kryesor mbetet zbatimi i hartës së re gjyqësore, e cila do të zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Manja: Arritje tjetër është shtyrja e mandatit të organeve të vettingut. Do jetë një process që do të mbyllet në vitin 2024 dhe sfida jonë më pas do të jetë plotësimi i vakancave.

Manja shtoi se kjo sfidë u krijua për shkak të largimeve të prokurorëve dhe gjyqtarëve nga procesi i Vettingut.

Manja: Sfida ngelet plotësimi i vakancave në sistemin gjyqësor për shkak të largimeve të gjytarëve dhe prokurorëve nga procesi i vettingut. Në funksion të këtij objektivi, sfidë është rritja e numrit të kandidatëve për për shkollën e magjistraturës. Në vitin 2022, ku numër u rrit në 90 nbga 60 që u pranonin më parë.

Ministria e Drejtësië për vitin 2022 ka nënshkruar një marrëveshje me ministrinë e Kroacisë për të na asistuar në procesin e negociatave, theksoi Manja./Albeu.com/