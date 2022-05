Zgjedhja e presidentit të ri Shqipërisë është një nga temat më të diskutuara të momentit. Për të parë se kë duan shqiptarët të jetë në krye të shtetit, Albeu.com ka pyetur qytetarët.

Shumë kanë dhënë një emër konkret, të tjerë janë shprehur se nuk ju intereson dhe disa thanë se do të vendoset kush do kryeministri Rama, jo ai që do populli. Për të dëgjuar mendimet e tyre, shihni Vox Popin më poshtë./albeu.com