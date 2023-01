Një 25-vjeçar është arrestuar në Sarandë ditën e sotme, pasi hyri me forcë në një banesë për të vjedhur.

I riu me iniciale L.A., është konfliktuar fizikisht me pronarin e banesës, A.T.

Policia bën me dije se autori është banues në fshatin Gradishtë të Lushnjes. Ai akuzohet për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.