Nga lojtari më i mirë e deri te formacioni i vitit, këto janë të gjitha çmimet e FIFA-s

Sot në orën 19:00 u zhvillua ceremonia e çmimeve të dhëna nga FIFA.

Më poshtë do të keni të gjithë fituesit dhe çmimet përkatëse.

Të gjithë fituesit nga 2021

Lojtari më i mirë i FIFA-s për meshkuj – Robert Lewandowski

Lojtarja më e mirë e FIFA-s për femra – Alexia Putellas

Formacioni XI i FIFA Fifpro për meshkuj: Donnarumma; Dias, Bonucci, Alaba; Jorginho, Kante, De Bruyne; Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi

Formacioni XI i FIFA Fifpro për Femra: Chistiane Endler; Lucy Bronze, Wendy Renard, Mille Bright, Magdalena Erikkson; Estafania Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea; Vivianne Miedema, Marta, Alex Morgan

Çmimi i tifozëve të FIFA-s – Tifozët e Danimarkës dhe Finlandës

Trajneri më i mirë i FIFA-s për meshkuj – Thomas Tuchel

Trajnerja më e mirë e FIFA-s për femra – Emma Hayes

Çmimi i FIFA Fair Play – Kombëtarja dhe Stafi i Danimarkës

Çmimi Puskas – Erik Lamela

Portieri më i mirë i FIFA-s për meshkuj – Edouard Mendy

Portieri më i mirë i FIFA-s për femra – Christiane Endler

Çmimi Special më i Mirë i FIFA-s – Christine Sinclair

Çmimi Special më i Mirë i FIFA-s – Cristiano Ronaldo

Golashënuesi rekord i të gjitha kohërave në nivel ndërkombëtar – Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ishtë në Cyrih për të marrë një çmim special për t’u bërë golashënuesi më i mirë ndërkombëtar i meshkujve me 115.

“Është një ëndërr”, filloi Cristiano. “Fillimisht, më duhet të falënderoj bashkëlojtarët e mi në kombëtare në 20 vitet e fundit me të cilët kam luajtur.

“Rekordi ishte 109, apo jo? Pra gjashtë përpara. Jam shumë krenar. Është një çmim special nga FIFA, një organizatë që e respektoj shumë. Gjithashtu duhet të falënderoj familjen time. Së shpejti do të jem sërish baba. Është shumë mirë të jesh golashënuesi i të gjitha kohërave.

“Unë kam ende pasionin për lojën dhe për të shënuar gola. Unë luaj futboll që në moshën pesëvjeçare. Kur shkoj në fushë, edhe në stërvitje, motivimi im është ende aty.

“Edhe 37 së shpejti, ndihem mirë. Vazhdoj të punoj shumë. Më pëlqen loja dhe kam pasion. Dua të vazhdoj. Shpresoj të luaj ndoshta katër ose pesë vjet, gjithçka është mentale. Nëse e trajtoni mirë trupin tuaj, kur të kesh nevojë do të ta kthejë”.

Lojtari më i mirë i FIFA-s për meshkuj – Robert Lewandowski

Lojtari i Bayern Munichut, Robert Lewandowski, fiton çmimin “Lojtari më i mirë për meshkuj” i FIFA-s, duke mposhtur Lionel Messin dhe Mohamed Salah.

“Faleminderit, jam shumë i nderuar që e fitoj këtë trofe”, tha polaku. “Ndihem shumë krenar, kjo u përket shokëve të skuadrës dhe trajnerëve të mi.

“Nuk ëndërroj kurrë të thyej këtë rekord [të Gerd Muller]. Të shënoj 41 në 29 ndeshje, nëse më pyesni se disa vite më parë nëse është e mundur do t’ju thoja se është e pamundur. Gjithashtu i them faleminderit. Ai vendosi kaq shumë rekorde dhe për mua ishte gjithmonë hapi tjetër për t’i thyer ato.”

Lojtarja më e mirë e FIFA-s për femra – Alexia Putellas

Lojtarja e Barcelonës, Alexia Putellas fiton çmimin “Lojtarja më e mirë e femrave” e FIFA-s, duke mposhtur superyllin e Chelseat, Sam Kerr dhe bashkëlojtarin e Barcelonës, Jenni Hermoso.

Formacioni XI i FIFA Fifpro për meshkuj

Formacioni XI për meshkuj: Donnarumma; Dias, Bonucci, Alaba; Jorginho, Kante, De Bruyne; Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi.

Formacioni XI i Femrave FIFA Fifpro

Formacioni XI i Femrave: Chistiane Endler; Lucy Bronze, Wendy Renard, Mille Bright, Magdalena Erikkson; Estafania Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea; Vivianne Miedema, Marta, Alex Morgan

Çmimi i tifozëve të FIFA-s – Tifozët e Danimarkës dhe Finlandës

Të dy grupet e tifozëve që ishin të pranishëm gjatë incidentit me Eriksen në Euro 2020. Ndërsa mesfushori danez po “ringjallej”, tifozët finlandezë brenda në tokë filluan të thërrisnin ‘Christian’ dhe danezët iu përgjigjën ‘Eriksen’.

Trajneri më i mirë i FIFA-s për meshkuj – Thomas Tuchel

Trajneri i Chelseat, Thomas Tuchel, fiton çmimin e trajnerit më të mirë të FIFA-s, pasi ai i çoi Blutë në Ligën e Kampionëve 2021. Tuchel mundi Pep Guardiolën dhe trajnerin e Italisë, Roberto Mancini.

Çmimi i FIFA Fair Play – Kombëtarja dhe Stafi i Danimarkës

Një nga momentet më shqetësuese në 2021 ishte kolapsi i Christian Eriksen gjatë ndeshjes së Euro 2020 kundër Finlandës.

Çmimi Puskas – Erik Lamela

Ish-sulmuesi i Tottenhamit, Lamela, fiton çmimin Puskas për përfundimin e tij në rabon për Spurs kundër Arsenalit.

Portieri më i mirë i FIFA-s për meshkuj – Edouard Mendy

Portieri i Chelseat, Edouard Mendy, mposhti Gianluigi Donnarumma dhe Manuel Neuer në çmimin “Portieri më i mirë i FIFA-s për meshkuj”./ h.ll/albeu.com

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!

🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest ! pic.twitter.com/21hfIDR3rI

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski !

🏆 THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11

By the players, for the players.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/i0dYe7KUwI

— FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022