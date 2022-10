Nga kripa tek akulli, si të reduktoni stresin dhe dhimbjet

Megjithëse mjekësia moderne ka bërë një rrugë të gjatë, ndonjëherë të gjithë ne kemi nevojë vetëm për lehtësim të menjëhershëm nga stresi dhe dhimbja. Zgjidhja për problemet tona të përditshme është shpesh përpara nesh. Ja disa prej tyre!

Akulli

Përdorimi i akullit është një nga truket më të vjetra dhe më efektive për të ndihmuar në trajtimin e dhimbjeve në çdo pjesë të trupit tuaj. Mund të jetë e dobishme në trajtimin e lëndimeve akute, si dhe çdo inflamacion dhe ënjtje që mund të ndodhë.

Masazhoni mesin e vetullave për të larguar stresin.

Pikat e presionit janë një mënyrë e njohur për të pasur një lehtësim të përkohshëm nga të gjitha llojet e dhimbjeve dhe stresit, dhe njëra prej tyre është midis vetullave tona që quhet pika e mbresës. Ushtrimi i presionit ose masazhimi i kësaj zone është një mënyrë e shkëlqyer për të hequr stresin dhe ankthin nga trupi juaj.

Masazhoni veshin.

Një pikë tjetër presioni që mund të stimulohet për të lehtësuar stresin dhe ankthin nga trupi ndodhet në veshin tuaj. E njohur si pika e portës qiellore, masazhimi i veshit dhe ushtrimi i presionit në këtë pikë do të ndihmojë në përballimin e stresit.

Hani bollgur.

Tërshëra është një ushqim jashtëzakonisht i shëndetshëm që duhet ta përfshijmë në dietën tonë, por një nga përfitimet më të panjohura që ka tërshëra është efekti i tij relaksues. Bollguri ka shumë magnez dhe kalium që ulin presionin e gjakut dhe gjithashtu rrit nivelet e serotoninës nëse hahet rregullisht. Kjo jo vetëm që ju ndihmon të relaksoheni, por gjithashtu ju bën më të lumtur në planin afatgjatë.

Aplikoni lëng xhenxhefili për të lehtësuar dhimbjet e veshit.

Vuani nga një dhimbje veshi e bezdisshme dhe keni nevojë për një zgjidhje të menjëhershme? Përdorimi i lëngut të xhenxhefilit mund të qetësojë dhimbjen. Sigurohuni që ta aplikoni vetëm rreth pjesës së jashtme të veshit. Xhenxhefili ka veti anti-inflamatore që mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të veshit.

Pini lëng portokalli.

Vitamina C ka përfitime të shumta për trupin e njeriut, një prej të cilave është lehtësimi nga stresi. Nivelet e larta të stresit shoqërohen me mangësi të vitaminës C, kështu që rritja e konsumit të saj mund të ndihmojë. Një nga mënyrat më të lehta për ta bërë këtë është duke pirë lëng portokalli, i cili mund të zvogëlojë edhe nivelet tuaja të ankthit.

Përtypni çamçakëz.

Përtypja e çamçakëzit mund të ketë shumë përfitime shëndetësore, duke përfshirë reduktimin e stresit dhe ankthit. Sipas një studimi, akti i përtypjes së çamçakëzit u pa se reduktonte stresin tek pjesëmarrësit dhe rriste nivelet e tyre të vigjilencës.

Hidhni kripë në gjuhë.

Nëse doni një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për të reduktuar ankthin tuaj, vendosni kripë në gjuhën tuaj. Ky truk i vogël mund t’ju largojë nga ankthi dhe t’ju ngrejë duke përfshirë shqisat tuaja. Gjithashtu mund t’ju bëjë të keni etje që do t’ju detyrojë të pini ujë.