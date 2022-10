Nga krimbat te veza shekullore, ushqimet më të pazakonta të botës

Disa pjata mund të ngjallin neveri dhe madje edhe frikë kur i shijon. Jo të gjithë guxojnë t’i provojnë. Megjithatë, këto ushqime mund të jenë vërtet të shijshme.

Ne mblodhëm disa pjata me pamje të çuditshme, me erë dhe shije, të cilat shpesh gatuhen në vendet e origjinës së tyre.

Krimbat e sagos

Krimbat e Sagos janë larva që hahen në vendet e Azisë Juglindore. Disa fise i konsiderojnë ato si një vakt të plotë me vlera të larta ushqyese. Është një burim i vlefshëm ushqimi për disa kombe në rajon. Njerëzit hanë krimbat e sagos ose të pjekur ose të papërpunuar.

Vendet e origjinës: Vendet e Azisë Juglindore

Përshkrimi i shijes: Është kremoz pa përpunim dhe pasi është gatuar ka shije si proshutë.

Veza shekullore

Këto vezë duken si artefakte të lashta. Në fakt nuk duhen njëqind vjet për t’i gatuar ato. Prodhimi masiv i vezëve të shekullit zgjat më pak se 2 javë. Vezët e cilësisë së lartë kurohen për 3 muaj, të mbuluara me tokë, hi, kripë dhe gëlqere të shuar. E verdha e vezës ndryshon ngjyrën e saj në nuanca jeshile, gri dhe të verdha. Ngjyra e bardhë e vezës mund të variojë nga qelibar i tejdukshëm në të zezë.

Vendi i origjinës: Kina

Përshkrimi i shijes: Shija e tij e këndshme, komplekse dhe e pasur i ngjan djathit blu dhe mund të ketë një nuancë të ngjashme me amoniakun.

Surströmming

Emri fjalë për fjalë do të thotë “harengë e thartë”. Është një pjatë tradicionale suedeze me një erë të habitshme që ngjan me një përzierje të ujërave të zeza dhe vezëve të kalbura. Kjo është arsyeja pse zakonisht hahet jashtë. Përbërësi kryesor i Surstomming është harenga e fermentuar. Që nga mesjeta, fermentimi është përdorur si një alternativë ndaj shërimit me tym ose kripë.

Vendi i origjinës: Suedi

Përshkrimi i shijes: Pak i kripur por i ëmbël me aciditet të fortë.

Eskamole

Escamoles janë larva të milingonave të gatuara. Është një pjatë e lashtë meksikane e njohur që nga koha e Aztecëve. Është bërë me vezë me ngjyrë të çelur të milingonave të mbledhura nga bimët maguey. Ato skuqen në tigan me erëza dhe gjalpë dhe i ngjajnë arrave të pishës ose kokrrave të misrit. Ndonjëherë eskamolet i shtohen omëletave dhe takos.

Vendi i origjinës: Meksikë

Përshkrimi i shijes: Një shije delikate arre.

Jing leed (kriketa të skuqura)

Jing leed është një meze e lehtë e njohur në Tajlandë. Janë kriketa të skuqura me erëza dhe salca tajlandeze. Ky produkt është plot me proteina dhe lëndë ushqyese bazë. Shpesh shitet në rrugë.

Vendi i origjinës: Tajlandë

Përshkrimi i shijes: Pak i tymosur dhe arra me një aromë umami dhe një nuancë mprehtësie.