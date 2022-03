Nga jetim në miliarder i sanksionuar, jeta “si në filma” e Roman Abramovich

Roman Abramovich njeriu i cili gjatë dy ditëve të fundit u bë lkajm ndërkombëtar pas raportimeve për helmim, ka një të shkuar tragjike.

Ai mbeti jetim në moshën tre vjeçare, por vazhdoi të bëhej një nga njerëzit më të pasur në botë. Tani lidhjet e Roman Abramovich me Vladimir Putin i kanë hequr atij bizneset dhe reputacionin e tij.

“Jam i sigurt se njerëzit do të fokusohen tek unë për tre ose katër ditë, por do të kalojë,” tha miliarderi rus kur bleu Chelsea Football Club në 2003. “Ata do të harrojnë se kush jam dhe kjo më pëlqen”, shtoi më tej ai.

Tani ka pak shanse për anonimitet, duke pasur parasysh ngjarjet e javëve të fundit. Pas vitesh kërkesash për një shqyrtim më të madh të marrëdhënieve të Abramovich, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka ngrirë asetet e tij në Britaninë e Madhe, duke përfshirë shtëpitë e tij, veprat e artit dhe Chelsea FC -.

Mbretëria e Bashkuar e ka akuzuar atë si bashkëpunëtor me Putinin në pushtimin e Ukrainës.

Kjo rënie nga hiri për një njeri që ka dominuar futbollin britanik, por që tifozët e sportit janë ndarë ashpër në këtë proces, do të brohoritet nga disa. Por ai ka kapërcyer sfida të mëdha më parë, veçanërisht në jetën e tij të hershme.

Nga jetim në manjat

Roman Arkadyevich Abramovich lindi në Saratov në Rusinë jugperëndimore, disa qindra milje larg kufirit me Ukrainën, në vitin 1966. Nëna e tij, Irina, vdiq nga helmimi i gjakut kur ai ishte një vjeç dhe babai i tij vdiq dy vjet më vonë pas një aksident me një vinç ndërtimi. Pas kësaj, Abramovich u rrit nga të afërmit, duke kaluar kohë në Komi, në Rusinë veriperëndimore, ku paratë ishin të pakta dhe temperaturat e ulëta të dimrit.

“Të them të vërtetën, nuk mund ta quaj fëmijërinë time të keqe”, tha ai një herë për Guardian në një intervistë të rrallë. “Në fëmijërinë tuaj nuk mund t’i krahasoni gjërat: dikush ha karrota, tjetri ha karamele, të dyja kanë shije të mirë. Si fëmijë nuk mund të dallosh ndryshimin.”

Si rekrut i ri

Ai la shkollën në moshën 16-vjeçare, punoi si mekanik dhe shërbeu në Ushtrinë e Kuqe përpara se të shiste lodra plastike në Moskë. Ai vazhdoi te parfumet dhe deodorantët, duke ndërtuar pasurinë e tij pasi hapja më e madhe nën udhëheqësin sovjetik Mikhail Gorbachev u dha më shumë hapësirë ​​sipërmarrësve.

‘Lindja e egër’

Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik, dhe bashkë me të komanda shtetërore e aseteve minerale, dhanë më shumë mundësi dhe në mesin e të 20-tave, zoti Abramovich pati një fat të mirë.

Ai sekuestroi kompaninë e naftës Sibneft nga qeveria ruse në një ankand të manipuluar në 1995 për rreth 250 milion dollarë (190 milion £). Ai ia shiti atë qeverisë për 13 miliardë dollarë (9.9 miliardë £) në 2005.

Avokatët e tij thonë se nuk ka asnjë bazë për të pretenduar se ai ka grumbulluar pasuri shumë të konsiderueshme përmes kriminalitetit. Megjithatë, në vitin 2012, ai pranoi në një gjykatë në Mbretërinë e Bashkuar se kishte bërë pagesa korruptive për të ndihmuar në realizimin e marrëveshjes Sibneft.

Ai u përfshi në “luftërat e aluminit” të viteve 1990, në të cilat oligarkët – ata që kishin grumbulluar pasuri të mëdha dhe pushtet politik pas rënies sovjetike – luftuan për kontrollin e kësaj industrie të madhe.

“Çdo tre ditë, dikush po vritej,” tha zoti Abramovich në 2011, duke shtuar se ky kërcënim për sigurinë e tij e kishte bërë atë një pjesëmarrës ngurrues.

Por Abramovich tregoi më tej ashpërsinë e tij, duke grumbulluar qindra miliona paund në mes të kaosit.

Hyrja në politikë

Ai u bë një aleat i Presidentit Boris Yeltsin dhe një lojtar në skenën politike post-sovjetike të Moskës, madje duke pasur një apartament në Kremlin për një kohë.

Kur Jeltsin dha dorëheqjen në vitin 1999, Abramovich thuhet se ishte ndër ata që mbështetën kryeministrin dhe ish-spiunin e KGB-së, Vladimir Putin, si pasardhësin e tij.

Ndërsa zoti Putin u vendos, ai u përpoq të pohonte dominimin e tij mbi oligarkët. Disa shkuan në burg dhe të tjerët u internuan nëse nuk treguan besnikëri.

Ai shërbeu si guvernator i Chukotka në ditët e para të Putinit si president

Abramovich në vitin 2000, u zgjodh guvernator i rajonit të privuar të Chukotka, në skajin verilindor të Rusisë. Ai fitoi popullaritet pasi investoi paratë e tij në shërbimet sociale, por dha dorëheqjen në vitin 2008.

Gjatë gjithë kohës, ai vazhdoi interesat e tij të biznesit, duke marrë përsipër veshjet e pasurisë – duke blerë piktura, shtëpi, makina.

Në një lëvizje të pazakontë për një njeri të përshkruar gjerësisht si i qetë, madje i turpshëm, në vitin 2003, Abramovich u bë i famshëm në mbarë botën e futbollit kur bleu Chelsean, klubin më të madh të Londrës perëndimore, në një marrëveshje me vlerë 140 milionë funte.

“E gjithë filozofia ime në jetë është të sjell ekipe profesionale”, tha ai për Financial Times. “Në Chukotka kam ekipe profesionale në terren dhe këtë do ta bëj edhe këtu”.

Nën drejtimin e Jose Mourinhos dhe të tjerëve, pasuria e z. Abramovich e ndihmoi Chelsean drejt pesë Ligave Premier, dy Ligave të Kampionëve dhe pesë Kupave FA./Abcnews.al/