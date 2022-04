Nga inati për gërvishtjen e makinës tek çadrat, për çfarë vritesh sot në Shqipëri?

Në Shqipëri mund të vritesh për hicgjë. Shprehja e famshme “ça ke që shikon” jo më kot, për fat të keq është “hit” në vendin tonë.

Në këtë vend janë vrarë dhe po vriten çdo ditë të rinj e të reja për shkaqe banale.

Nga gërvishtja e makinës, xhelozia dhe droga, janë disa nga shkaqet më të përhapur për vrasjet e panumërta.

Përgjithësisht po tregojmë që një problem më lehtë e zgjidhim me shkrepjen e një pistolete, sesa me Gjykata.

Më poshtë po sjellim listën e disa prej emrave të viktimave në kohët e fundit:

1.Vladimir Zvezda, vritet nga kunati ( Tiranë)

2.Jetmir Bregu ( Durres)- drogë

3.Shkelzen Kastrati , në Fier- krim i organizuar

4.Gentjan Qarri në Vlorë- drogë

5.Behar Sofia në Tiranë- krim i organizuar

6.Taulant Beqiraj në Vlorë – drogë

7. Rrapi Rroskovec – krim në familje

8. Irvana Medinaj Fier- krim në familje

9. Bardhok Pllanaj SHkodër- krim i organizuar

10. Pelivan Sinannrrapaj Mallakastër- motive politike

11. Thellënza Shirja dhe Birbil Shirja, Kavajë- krim në familje

12. Nazmie Merkja, Dibër -krim në familje

13. Altin Mera , Diber – krim në familje

14. Ilir , Gjirokaster- krim banal

15. Pjerin Xhuvani-Elbasan – për zgjedhje

16. Bernard Tonuzi- DIber- Krim në familje

17. Muhamet Qama- Tirane- banale

18 . Bledar Birce, Vlore- drogë

19. Endri Mustafa per droge ( Shkodër)

20. Emiliando ndoi e vrau sepse i ngacmoi vajzat (ne SHkodër)

21. Delon Troqe per drogë ( Vlorë)

22 . Everest caka në Elbasan – drogë

23. Liljana Buzo Elbasan , krim në familje

24. Kudret Salia , Tirane krim në familje

25. Diana Vukaj Shkodër- krim në familje

26. Cajup Selimi Tepelenë- drogë

27 . Shkëlzen Velaj Vlorë- drogë

28.Rako Qorri në Lushnjë- gjendje të dehur

30.Qemal Bici dhe Menturie Bici, krim i dyfishtë në Librazhd në familje

32.Ylber Xhahysa në Peqin – për gërvishje makine

33.Kujtim Ferracaku, Xhovani Gocaj, Edmond Gocaj , Myzerin Zeneli Velipojë- për çadrat

34. Erion Cela -Don Bosko – ishte ulur në tavolinën e gabuar

35. Bukuria Bami – Devoll – U vra nga grabitesi

36. Fatmira Bami – Devoll – U vra nga grabitsi

37. Preke Tonaj – Shkoder- U ekzekuta ne lokal

38. Iljaz Cali – Tirane – Atentat ne makine, dyshohet per biznese kromi

39- Armand Dumani – Tirane – droge

40. Erigers Mihahi – Tirane – droge

41. Can Karici – Kamez – krim /albeu.com