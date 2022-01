Nga fustani xhup te puplat e paratë, veshjet më të çuditshme të VIP-ave në tapetin e kuq ( FOTO LAJM)

Jemi mësuar të shohim të famshëm të veshur me veshje mahnitëse në tapetin e kuq, dhe nuk ka asgjë për t’u habitur në fustanet e stilistëve dhe diamanteve. Me këtë thamë, ne ende mund të dëshmojmë se A-listers dhe stilistët që punojnë me ta vendosin ide vërtet novatore në pamjen e tyre dhe i bëjnë të dallohen në turmën e famshme. Nga iluzionet e ndërlikuara optike te referencat e filmave, yjet dëshmojnë herë pas here se nuk do t’u mbarojnë kurrë idetë për të mahnitur fansat e tyre.

Ne të Albeu.com adhurojmë kreativitetin që shkon në këto numra, kështu që kemi zgjedhur disa nga pamjet më të paharrueshme të tapetit të kuq dhe jua kemi sjellë t’i shihni më poshtë.

Joey King

Rita Ora

Celine Dion

Rihanna

Solange Knowles

Z LaLa

Cardi B

Billy Porter

Christina Aguilera

Kim Kardashian

Ezra Miller

Björk

Lena Waithe

Zoë Kravitz

Zendaya

Gwendoline Christie