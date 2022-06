Nga furça e dhëmbëve te peshqirët e parfumet, këto janë gjërat që nuk duhet t’i mbani kurrë në banjë në banjën tuaj

Ne kalojmë rreth 30 minuta në banjë çdo ditë. Por vetëm për shkak se ne përdorim shumë sende të kujdesit personal për t’u siguruar që dukemi dhe ndihemi më mirë, nuk do të thotë që këto gjëra duhet të mbahen aty. Në fakt, shumë prej tyre nuk i përkasin atje, dhe disa madje mund të ndikojnë në shëndetin dhe pamjen tonë nëse mbahen në një mjedis të lagësht dhe të nxehtë.

Albeu.com më poshtë ju tregon më poshtë disa gjëra që nuk duhet të mbahen në banjë

Sapuni

Mbajtja e sapunit pranë rrjedhës së drejtpërdrejtë të dushit mund të shkurtojë jetëgjatësinë e tij. Uji do të thyejë sapunin tuaj dhe mbetjet do të grumbullohen në banjë. Mënyra më e mirë për të ruajtur sapunin tuaj është ta mbani atë në një enë sapuni me vrima që e lënë të thahet, jashtë dushit.

Furça grimi

Është e rëndësishme t’i pastroni rregullisht furçat dhe t’i thani siç duhet më pas për të shmangur rritjen e baktereve. Por pasi të keni mbaruar larja e furçave, është më mirë t’i ruani në një vend të thatë. Ajri i ngrohtë dhe i lagësht në banjë nxit mykun dhe bakteret të përhapen mbi to. Dhe ashtu si furça juaj e dhëmbëve, ata do të marrin mikrobet që më vonë do t’i aplikoni drejtpërdrejt në lëkurën tuaj.

Parfumet

Ruajtja e parfumeve tuaja në banjë mund të shkatërrojë strukturën e tyre molekulare dhe t’i shkaktojë ato të thahen. Për ta mbajtur parfumin tuaj të preferuar të freskët për më gjatë, mabjeni në një dollap jashtë banjës.

Peshqirët

Mbajtja e peshqirëve tuaj të përdorur dhe të lagur në banjë i bëjnë ato terrenin perfekt për mbarështimin e baktereve. Idealja është t’i lani peshqirët pas 3 përdorimeve dhe t’i lini të thahen plotësisht përpara se të përdoren përsëri.

Brisqet

Avulli i dushit dhe akumulimi i lagështisë mund të ndryshken tehet, të cilat, nga ana tjetër, mund të dëmtojnë lëkurën tuaj. Edhe nëse e pastroni dhe thani siç duhet pas përdorimit, ruajtja e tij në një ambient të lagësht të banjës do të shkurtojë jetëgjatësinë e tyre.

Kremrat e fytyrës

Kur kremi juaj i lëkurës nuk është i mbyllur mirë, ajri i lagësht në banjë mund të nxisë acarimin ose rritjen e baktereve që shkaktojnë puçrra. Vendi i përsosur për të ruajtur produktet tuaja të kujdesit të lëkurës është një sirtar i thatë jashtë banjës.

Bizhuteritë

Banja nuk është vendi i duhur për të mbajtur bizhuteritë tuaja, edhe nëse thjesht i hiqni ato para se të futeni në dush. Mjedisi i lagësht do të bëjë që bizhuteritë të oksidohen më shpejt, duke bërë që ato të humbasin shkëlqimin dhe të njollosen.

Telefoni

Nuk është ideja më e mirë të përdorni telefonin tuaj ndërsa jeni në tualet, dhe marrja e telefonit në banjë nuk është gjithashtu e sigurt./albeu.com