Nga burgu te plumbi pas koke, si u vra Elton Mermali, ish-anëtari i bandës së Aldo Bares, dëshmia e nënës dhe të penduarit të drejtësisë

Elton Mermali kishte kohë që ishte tërhequr në vetminë e tij. Dikur, një ushtar besnik i bandës së Aldo Bares, tanimë ai kishte konsideruar shkëputjen nga bota e jashtme, ashtu sikurse natën para se të zhdukej, ku takimi i tij i fundit do të ishte me nënën e tij, së cilës i tha se do të shkonte deri te lulishtja dhe se do të kthehej së shpejti ndërsa ajo e shoqëronte deri te dera.

Ishte ora 7:00 e mbrëmjes, por ai nuk u kthye më kurrë në banesë, as atë natë të 6 tetorit 2021, as në vazhdim.

Kjo pasi trupi i tij u gjet vetëm të nesërmen e zhdukjes anës lumit Shkumbin, shumë larg qytetit të banimit, apo me gjasa edhe vendit të ekzekutimit. Ndërsa errësira e natës dhe era që shoqëronte atë mbrëmje tetori, fshiu me vete si hije edhe vrasësit.

Po kush e vrau Elton Mermalin që tanimë mbante emrin Alban Semaku, ushtarin e Bandës së Lushnjës, të fundmin viktimë të ushtrisë të shpartalluar të Aldo Bares, kreut të organizatës famëkeqe kriminale, që tashmë nga qelia po shikonte se si po i ekzekutoheshin një e nga një të gjithë ushtarët e tij të mbetur jashtë hekurave të burgut?

Elton Mermali kishte kohë që dilte shumë pak nga shtëpia. Në mos, për të thënë shumë rrallë.

Nuk dihet nëse kjo ishte një frikë që e shoqëronte kudo, apo e shkuara e errët kishte lënë në koshiencën e tij gjurmët e veta. Ajo që dihet ishte se kohët e fundit para se të vritej ai ishte bërë shumë i heshtur, ku pothuajse nuk fliste me askënd. Ashtu i heshtur doli edhe atë mbrëmje nga shtëpia e tij në Lushnje.

Të vetmet fjalë që i shqiptoi nënës së tij, teksa kalonte pragun e banesës, ishte “t’i përgatiste darkën, pasi do të kthehej shpejt”. Nëna e tij e priti deri në mëngjes.

Të nesërmen e zhdukjes së tij të beftë, një trup i pajetë, i qëlluar me një plumb pas koke dhe dy pas shpine, u gjet me kurriz të kthyer në anë të lumit Shkumbin. Banorët thanë për policinë se viktima nuk ishte nga anët e tyre, çka rriti dyshimin te autoritetet policore, se vrasja ishte kryer gjetiu. Por shpejt, çdo dilemë mbi identitetin e kufomës do të fashitej.

Trupi i shoshitur nga plumbat në anë të lumit do të rezultonte të ishte pikërisht i Elton Mermalit.

Do të ishte nëna e tij, që do të njihte trupin e të birit në morgun e spitalit të Elbasanit.

38-vjeçarit nga Lushnja, por që jetën pas lirimit nga burgu e shkonte i veçuar. Një personazh problematik i botës së krimit, i cili më herët kishte vuajtur 13 vite heqje lirie, në akuzën për vrasje që dikur kishte qenë anëtar i bandës së Lushnjës, të drejtuar nga Aldo Bare.

Vrasja e tij, që riktheu në skenë eliminimet e përgjakshme që tashmë ishin ndërmarrë nga rivalët, të cilët pas një kohë të gjatë në heshtje, ishin riaktivizuar edhe më të fuqishëm, për të marrë hak për të afërmit e tyre të eliminuar nga banda e Aldo Bares.

Bandë që e kishte nisur aktivitetin e saj në vitin e zi të 1997-ës dhe që kishte prodhuar me kalimin e viteve kundërshtarë dhe viktima të panumërta në radhët e të dyja palëve.

Më i fundit, Elton Mermali me emrin e ndryshuar Alban Semaku, i cili u identifikua në morgun e qytetit të Elbasanit, nga nëna e tij.

Dëshmia e nënës së Elton Mermalit

“Kohët e fundit Eltoni nuk mbante as telefon. Ai shoqërohej me disa djem qe i ka pasur shokë që në fëmijëri.

Dilte shumë pak nga shtëpia. Nuk qëndronte shumë. Qëndronte vetëm 10-15 minuta jashtë dhe rikthehej në shtëpi. E pyesnim gjithmonë çfarë ke, por ai nuk fliste”.

Sipas dosjes hetimore, Elton Mermali, i cili në vitin 2011, kishte ndryshuar gjeneralitetet në Alban Semaku, ishte ekstraduar në vitin 2006 nga Italia.

Kjo pasi, Gjykata e Lushnjës i kishte caktuar me vendimin e datës 28.08.2003, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vrasja”, e ndodhur në qytetin e Lushnjës.

Vrasje, e cila sipas vendimit të kësaj gjykate ishte kryer në kuadër të organizatës kriminale të Lushnjës. Vetëm disa vite më pas, pas vuajtjes së dënimit, Elton Mermali, dënohet sërish.

Edhe këtë herë nga Gjykata e Lushnjës, e cila me vendimin e datës 16.11.2015, e dënonte ish-ushtarin e Aldo Bares, me 6 vjet e 8 muaj burg për veprat penale të “Prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike”, “Prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake” si dhe “Kanosjes”.

Dënim të cilin Mermali e vuajti deri në lirimin nga burgu më 6 Maj 2021, liri, të cilën nuk mundi ta shijojë për shumë kohë. Vetëm disa muaj më vonë, më 17 tetor 2021, ai u gjet i vrarë, i hedhur në anë të rrugës në Peqin, shumë larg banesës së tij në Lushnjë, në atë, që njihet si tregu i shpendëve në qytet, ku të parët që konstatuan trupin ishin punëtorë të tregut, të cilët nuk dhanë njohje mbi viktimën.

Ku dyshimet e para të grupi hetues ishin se ekzekutimi mund të ishte kryer diku tjetër.

Dhe më pas autorët e krimit e sollën trupin, aty, ku u gjet edhe i pajetë.

Nëna e Elton Mermalit

“Djali kishte shtatë muaj që kishte dalë nga burgu. Para se te vritej ai nuk hapej me askënd. Ditën e ngjarjes ka dalë nga shtëpia dhe na ka thënë po shkoj te lulishtja. Më tha që nuk vonohem. Ndërkohë që më porositi që të bëj gati darkën, se do vinte të hante. Por ai nuk u kthye më. Kur u vonua 2 apo 3 orët e para, filluam të shqetësoheshim. Rreth mesnatës kemi njoftuar policinë e Lushnjës, për humbjen e tij”.

Bazuar në deklarimet e shokëve të tij, Elton Mermali, ishte një përdorues i rregullt i heroinës.

Sipas tyre, ai vinte, merrte dozat dhe largohej.

Ata e përshkruanin shokun e tyre si një tip shumë të mbyllur. Por për grupin hetues, sigurisht që kjo nuk ishte pista ku duhet të ndaleshin.

Ata besonin se ekzekutimi i Elton Mermalit, ishte riaktivizimi i hakmarrjeve të vjetra në qytetin e Lushnjës që lidheshin me të shkuarën e tij të errët si ushtar i bandës së Aldo Bares.

Si edhe një sinjal i fortë që po i dërgohej këtij të fundit, nga kundërshtarët, që kohë pas kohe po i çmontonin grupin. Ku tashmë, në skenë del edhe një emër, Laert Haxhiu.

Sot një nga pesë personazhet më të shumëkërkuar të botës së krimit në Shqipëri.

Personazhi që kishte nisur hakmarrjen për të afërmit e tij të vrarë nga banda e Aldo Bares që rezulton, të jetë edhe kundërshtari i tij më i egër, ku nga arratia, shfaqet, godet dhe largohet, duke u kthyer në hijen e tmerrit të bandës kundërshtare.

Por përse Laert Haxhiu dyshohet se ekzekutoi Elton Mermalin?

Që jo vetëm kishte qenë ushtari i bindur i Aldo Bares, por kishte ndarë edhe të njëjtin burg në Peqin me shefin e tij të dikurshëm. Për të ndriçuar sadopak vrasjen e Mermalit, grupit hetues, në këtë rast i erdhi në ndihmë dëshmia e një të penduari të drejtësisë, Petrit Liçi, i cili, rrefeu se si në vitin 1998, Elton Mermali, mori pjesë në vrasjen e Bledar Haxhiut, të afërmit të Laert Haxhiut, të cilin pasi e ekzekutuan në pritë, e shpërfytyruan duke i derdhur dhjetëra plumba, mbi trupin e pajetë.

Petrit Liçi, i penduar i drejtësisë

“Në tetor të vitit 1998 isha në shtëpi, duke punuar. Po prisja blloqe betoni. Në këtë moment vjen Erjon Kashari me të cilin kam qenë në shkollë dhe e njihja mirë. Erjoni ka ardhur disa herë me Elton Mermalin. Ata më propozuan të shërbenim si roje në shtëpinë e Edjan Xhafës, i cili ishte i plagosur dhe ishte në hasmëri. Unë nuk e dija se si kishin qenë punët, por pranova të ruaja shtëpinë e tij ditë-natë, bashkë me Mermalin dhe Kasharin. Ai e kishte shtëpinë pranë kodrës së Lushnjës, të rrethuar si kështjellë. Pasi qëndruam disa ditë, Edjani na kërkoi ta ndihmonim të bënte një vrasje. Edjani donte të vriste Bledar Haxhiun, por ai ishte i plagosur dhe nuk e bënte dot vetë. Na tha se do të na jepte shumë para po ta vrisnim. Pranuam të bënim vrasjen. Ne e pritëm Bledar Haxhiun disa herë në kryqëzim. Por një ditë, Edjani erdhi edhe vetë dhe na dha një çantë me katër automatikë.

Në datën 23 tetor, rreth orës 8 ose 9 të mëngjesit, u nisëm me makinë, unë, Erjon Kashari dhe Elton Mermali. Pas nesh erdhi dhe Edjani me Dritan Vilën. Pritëm në kryqëzim. Po vinte Bledar Haxhiu me makinë së bashku me Artan Sulçen. Ne sa e pamë nxorëm automatikët dhe qëlluam. Pasi u siguruam se e vramë, u nisëm. Në këtë moment unë ktheva kokën dhe pashë që Edjani së bashku me Dritan Vilën kishin shkuar te makina dhe po qëllonin me pistoleta mbi trupat e vrarë të tyre. Më pas u larguam në shtëpinë e Edjanit”./bw