Nga beteja në Donbas te rezistenca e forcave të Ukrainës, mësoni se çfarë ka ndodhur orët e fundit në luftë

Albeu.com më poshtë ju sjell një përmbledhje të asaj se çfarë ka ndodhur orët e fundit në luftën Rusi – Ukrainë, në një kohë kur trupat ruse kanë përqendruar sulmin e tyre në rajonin lindor të Donbasit.

Humbja e kontrollit të Kreminës: Kontrolli mbi Kreminna, një qytet në rajonin e Luhanskut të Ukrainës, është “humbur” dhe luftimet e ashpra vazhdojnë në qytet, sipas Serhii Haidai, kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Luhanskut. Ajo vjen ndërsa forcat ruse përpiqen të thyejnë rezistencën ukrainase në lindje të vendit dhe Haidai u bëri thirrje civilëve që të evakuojnë rajonin e Luhanskut.

Asnjë “vend i vetëm” i sigurt në Ukrainë: Ihor Zhovkva, këshilltari kryesor diplomatik i Zelensky, i tha Ëolf Blitzer të CNN se “asnjë vend, qytet, apo fshat” nuk është tani i sigurt në Ukrainë pas sulmeve me raketa ruse në Lviv. Të martën, zëvendëskryeministri i Ukrainës tha se asnjë rrugë evakuimi për civilët nuk ishte rënë dakord me forcat ruse.

Mbytja e anijes Moskva: Imazhet e reja u shfaqën herët të hënën në mediat sociale që tregojnë kryqëzorin me raketa të drejtuara ruse, Moskva, të dëmtuar rëndë dhe në zjarr disa orë para se anija të mbytej në Detin e Zi të enjten.

Nuk ka plane që Biden të vizitojë Ukrainën: Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki përsëriti të hënën se nuk kishte plane që presidenti amerikan Joe Biden të udhëtonte në Ukrainë, pas komenteve nga Zelensky që e inkurajuan atë për ta bërë këtë. Presidenti amerikan tha javën e kaluar se donte të shkonte, megjithëse ai tha se zyrtarët amerikanë janë ende “në diskutime” nëse një zyrtar i nivelit të lartë do të vizitojë Ukrainën.

Bombardime pa ndalesë të lagjeve civile në Kharkiv: Kryetari i bashkisë së Kharkivit, Igor Terekhov tha për CNN se ka pasur “bombardime pa ndalim të lagjeve civile” në qytet që nga e diela. Para kësaj, Terekhov tha se granatimet dhe bombardimet ruse ishin përqendruar në periferi të Kharkiv, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës që ndodhet në lindje të vendit pranë kufirit rus. Kharkiv ka qenë në shënjestër të sulmeve ruse që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës gati dy muaj më parë.

Zyrtari i Donetskut thotë se Mariupol është nën bombardime të forta, por forcat ukrainase vazhdojnë të mbrojnë qytetin: Pavlo Kyrylenko, kreu i administratës ushtarake të rajonit Donetsk, tha se forcat ruse po “ndryshojnë taktikën”, por qyteti i rrethuar i Mariupol vazhdon të jetë nën kontrollin ukrainas. Pas pushtimit të Kreminës, forcat ruse po kërkojnë të avancojnë drejt Kramatorsk dhe Sloviansk në pjesën veriore të rajonit të Donetsk, tha Kyrylenko.

Nëse rusët kanë sukses në Ukrainën lindore, ata mund të “kthehen” në Kiev, thotë vëllai i kryebashkiakut: Rusia “sigurisht” do të përpiqet të shkojë më në perëndim nëse merr kontrollin e territorit lindor të Ukrainës, tha Wladimir Klitschko, vëllai i kryebashkiakut të Kievit. Megjithatë, Klitschko, shtoi se nuk e di se sa më tej do të shkojnë forcat, por se pret që sulmi të kthehet në Kiev. “Ne presim gjithçka dhe gjithçka, veçanërisht në lidhje me kryeqytetin. Sigurisht, ne po presim që ata të kthehen. Ne po e presim këtë,” tha Klitschko për CNN. “Nëse pushton vendin, padyshim që po synon kryeqytetin e vendit”. Ndihma është “në mënyrë thelbësore” e nevojshme, shtoi ai.

FMN ul parashikimin e rritjes ekonomike globale për shkak të luftës në Ukrainë: Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur pritshmëritë e tij për rritjen ekonomike globale gjatë dy viteve të ardhshme për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, duke krahasuar efektet e valëve nga konflikti me një tërmet. “Efektet ekonomike të luftës po përhapen shumë e gjerë,” tha organizata në opinionin e saj të fundit, të botuar të martën. FMN tani pret që ekonomia botërore të zgjerohet me 3.6% si në 2022 ashtu edhe në 2023, një ngadalësim i mprehtë nga rritja prej 6.1% në 2021. Parashikimet e reja reflektojnë ulje prej 0.8 dhe 0.2 pikë përqindjeje, respektivisht, nga parashikimi i janarit./albeu.com