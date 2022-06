Nga 1 Korriku, shtrejtohet energjia elektrike në RMV

Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, Marko Bislimovski, në konferencë për media ka deklaruar se kanë sjellë vendim me të cilën çmimi mesatar për energjinë elektrike rritet për 7.4%.

“Kjo ka të bëj për 98,8 për qind nga amvisëritë. Nëse nuk do të ekzistonin këto bllok tarifa të cilët i vendosëm gjatë kësaj jave, çmimi mesatar për të gjitha amvisëritë do të rritej për 17,74%”, tha Marko Bisilmovski.

Për 59.9% nga amvisëritë do të ketë rritje prej nga 6.6%, për 35.5% do të ketë rritje nga 6.7 deri 8.8 për qind, për 3.4% nga amvisëritë do të ketë rritje prej 8.8% deri në 11.2%, për 1.2% nga amvisëritë do të ketë rritje nga 11% deri në ato që kanë shpenzime ekstreme edhe deri në 99.5%.

Për faturat në verë, për 77.2% nga amvisëritë do të ketë 6.7% shtrenjtim, për 21.8% nga amvisëritë do të ketë shtrenjtim nga 6.7% deri në 8.8%, vetëm për 0.7% të amvisërive do të ketë shtrenjtim për 8.8% deri në 11.3%. Dhe vetëm prej 0.2% të amvisërive do të ketë rritje prej 11.4% deri në 100%.