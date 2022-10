Nesër të gjithë me sytë nga qielli, eklipsi diellor dhuron spektakël

Një nga ngjarjet më spektakolare astronomike ndonjëherë do të zhvillohet më 25 tetor.

Ditën e nesërme do të ndodhë eklipsi diellor.

Hëna do të qëndrojë midis Tokës dhe Diellit duke sjellë një nga ngjarjet më spektakolare astronomike ndonjëherë.

Ata që nuk do të jenë në gjendje ta ndjekin ngjarjen nga një pozicion i favorshëm në Tokë, do të mund të lidhen me faqen e Teleskopit Virtual, i cili do të ndjekë eklipsin drejtpërdrejt me komentin e astrofizikantit Gianluca Masi.

Fenomeni do të zgjasë rreth dy orë: do të fillojë nga ora 11:15 deri në 11:35 dhe do të përfundojë rreth orës 13:20.

Masat për shikimin e eklipsit

Shikimi i Diellit me sy të lirë nuk është i këshillueshëm, pasi rrezatimi i dritës (edhe ai i padukshëm) mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm në shikim edhe nëse ylli është pjesërisht i errësuar. Prandaj, duhet të shmanget absolutisht shikimi i diellit me sy të lirë.

Më mirë të blini filtra dhe syze speciale, të disponueshme edhe në internet me një çmim të ulët. Nëse nuk i keni mund të përdorni edhe syze saldatori.

Çfarë lloj eklipsi është

Eklipsi diellor i 25 tetorit është pjesë e të ashtuquajturës familje Saros, një seri eklipsesh të ndara nga njëri-tjetri me një interval prej 6585 ditësh, i barabartë me 18 vjet, 10 ditë dhe 8 orë (ose 18 vjet, 11 ditë dhe 8 orë, në varësi të sa vite të brishtë bien në intervalin kohor).

Të gjitha eklipset që i përkasin familjes Saros janë shumë të ngjashme me njëri-tjetrin, pasi Hëna është afërsisht në të njëjtin pozicion në lidhje me nyjen e saj (pika, domethënë, ku orbita e satelitit tonë kryqëzon atë të Tokës) dhe në të njëjtën distancë nga toka. Për më tepër, eklipset e Saros ndodhin gjithmonë pak a shumë në të njëjtin vit./albeu.com/