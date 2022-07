Nesër protesta, si do të reagohet nëse do të ketë tensione? Këlliçi: PD do të rikthehet në ADN-në e saj

Belind Këllici i ftuar në OPEN në News24, ka folur për protestën e thirrur nga opozita që do të mbahet ditën e nesërme në orën 19:00.

Këlliçi u shpreh se kjo protestë është për të rikthyer opozitën në AND-në e saj.

Më tej ai shtoi se më rritjen e çmimeve dhe me largimin e të rinjve nga vendi, kjo protestë është e vonuar.

Pjesë nga biseda në studio:

Kellici: Kemi harxhuar energji pa fund me njëri-tjetrin është momenti që Shqipërisë t’i rikthehet opozita.

Pyetje: Është lënë të kuptohet se protesta do të jetë qytetare, nga ana tjetër ka një deklaratë paralajmëruese për Bashën dhe Alibeaj që nesër të mos jenë në shesh?

Këlliçi: Berisha ka thënë që nuk do ta këshilloja për shkak të mërisë dhe inatit të shumë qytetarëve që kjo dyshe i ka lënë pa opozitë. Duhet të ndani ironinë, cinizmin nga deklaratat që janë zyrtare dhe që kanë të bëjnë me një proces kaq të rëndësishëm.

Eni Vasili: Keni informacion , do të vijnë?

Këlliçi: Jo nuk ka informacion

Gazetari Osman Stafa: Berisha me këtë protestë me jë gurë do të vrasi shumë zogj dhe do të forcojë pozitat e tij dhe në shtator kërkon të ketë shumicë dhe do të bëjë opozitë përballë kryeministrit Rama. E marrim të mirëqenë se nëse mijëra njerëz do dalin në shesh. Si do të reagoni nëse do të ketë tensione mes palëve? Si do shkoni drejt rrëzimit të kryeministrit? /albeu.com