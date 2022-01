Nesër priten reshje bore në Maqedoni

Reshje lokale të borës do të ketë nesër nga fundi i ditës në pjesët perëndimore, ndërsa të shtunën, kryesisht pasdite, në pjesët veriore.

Të shtunën do të fryjë erë e përforcuar veriore, që sërish do ta ulë temperaturën ditore. Valë e re lagështie me reshje të shiut dhe borës pritet të martën, kumtuan nga Drejtoria për punë hidrometeorologjike.

Temperaturat ditore nesër do të lëvizin prej minus 1 deri minus 9 gradë, ndërsa të ditës prej 2 deri 12 gradë. Në Shkup dhe rrethinë temperaturat e mëngjesit do të arrijnë deri minus 6 gradë, ndërsa të ditës deri 8 gradë, informojnë nga DPHM.