Nesër një pjesë e vendit do të jetë pa energji elektrike, OST tregon zonat që do të preken

Në disa zona të vendit do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. OST në njoftimin e saj bën të ditur se mungesa vjen si pasojë e zëvendësimit të përcjellëseve në traktin 110kV të NST Kuçovë.

Energjia elektrike do të ndërpritet në disa zona të Beratit, Kuçovës dhe Çorovodoës, në datën 5 gusht në intervalin kohor 02:00-11:00.

Njoftimi i plotë:

Me kërkesë të OST, e cila do të kryejë investim për zëvendësimin e përcjellësave në traktin 110kV të NST Kuçove, në datën 5 gusht gjatë intervalit kohor 02:00-11:00 do të stakohet energjia në disa zona të Beratit, Kuçovës dhe Çorovodës.

Skrapar/Pjesërisht qyteti Skrapar, Poliçan, Bargullas, Nishovë, Novaj, Provonik, Kalluç, Mbrakull, Terpan, Torozhan, Çerenisht, Nishicë, Veleshnjë, Potom, Çepan, Backë, Kreshovë, Lepan, Leshnjë, Gjorgovë, Tomorricë, Store, Vërzhezhë, Munushtirë, Kakruk, Vendreshë, Spatharë, Krorëz, Dobrushë, Bogovë

Berat /Pjesërisht: qyteti Berat, Velabisht, Rroshnik, Vodicë, Bregas, Duhanas, Kostren, , Subjektet Matuka, Alba Text, Prodhim kepucesh, Alba Kolor, “Fab mielli agri food”, Kazazi, Remanic, Starovë, Otllak, Lumas, MoravË, Orizaj, subjekti “Marlotex”, Fabrika e Sallamit, Zona Industriale Berat, Pularia, Mobileri Kushi, Cener SHPK, Matuka 2, Sidneji Ushqimore.

Kuçovë / Pjesërisht bashkia Dimal: Sinje, Perondi, Poshnje, Kozarë, Tapi, Ciflik, Gege, Avaleas, Lagjet Postobllok,

Ferma Partizani, Arrëz, Çiflik, Kozarë, Koraqet, Dhanet, Tafallaret, Tolanjaket, Subjektet Katermaja, Pellumb Zyla, Lagjia Tafi Skendo,Uzina Mekanike Naftes, Fier-Mimar, Bozok, Salc-Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, Lagjet Polovine, Drize, Kaldaja, Fshatrat Frasher, Dikater, 11 Shkurti, Llukan Prifti, Spitali, Kinemaja, Teci, Zdrave, 1 Maji, Teknikumi, Blloku, Guri i Bardhë, Poshnje, Fshatrat: Gorice, Syzes, Malas-Grop, Banaj, Gajd, Sheq, Sheq-Gajd, Vokopol, Skrevan, Lagjet: Qylet, Pëllumbas, Qamic, Gllavanjakët, Protoduarët, Kumaraket, Qatot, Goric, Poshnje e vogël, Poshnjë e Madhe, Manastir, Cobot, Sinjaret, Guraj, Dervishet, Sulaj, Xhelo, Ndërmarrja e Ujrave Kuçovë.