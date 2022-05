Nesër Greqia heq masat anti-Covid, çfarë duhet të dini nëse udhëtoni drejt vendit fqinj

Nga nesër, datë 1 maj 2022, Greqia heq masat anticovid. Nëse keni në plan të udhëtoni drejt vendit fqinj, këto janë masat e marra, të cilat duhet t’i dini:

-Pezullimi i lejes Covid

-Hiqet demonstrimi certifikatës Covid të vaksinimit në të gjitha zonat e mbyllura dhe të hapura

-Udhëtarëve nuk do t’i kërkohet të tregojnë certifikatë evropiane të vaksinimit për të hyrë në vend

-Punonjësit e pavaksinur do kryejnë vetëm 1 test covid në javë, nga 2 qe ishte më parë

-Mbetet në fuqi kryerja e dy testeve në javë për punonjësit e pavaksinuar të spitaleve

-Rekomandimi për mbajtjen e maskës

-Komiteti i ekspertëve rekomandon mbajtjen e maskës në ambiente të mbyllura.

-Jashtë nuk ka nevojë për maska.

-Masat në shkolla

-Ruajtja e përdorimit të detyrueshëm të maskës mbrojtëse brenda dhe jashtë, ajrimi i rregullt i ambienteve, pastrimi i plotë i sipërfaqeve dhe pajisjeve, pushimet e veçanta etj.

Nuk do të ketë teste të rregullta për nxënësit, mësuesit e pavaksinuar. Mësuesit e pavaksinuar do të kryejnë një test të shpejtë parandalues ​​në javë, me shpenzimet e tyre, deri në 48 orë para mbërritjes në shkollë të martën.