Nesër dita e madhe, të gjjthë ministrat në “gijotinë”

Kjo e hënë do t’i japë fund “vuajtjeve” brenda qeverisë Rama, pasi shumë nga ministrat nuk kanë qenë aspak të qetë, prej momentit kur kryeministri lajmëroi se në shtator do të mblidhet Asambleja e PS e cila do të sjellë edhe “prerje kokash” brenda kabinetit.

“Më mirë një fund me dhimbje, se sa një dhimbje pafund”, do të ishte ky varg muzikor që do të përshkruante këtë verë të stërzgjatur për shkak të ankhit për ministrat e Ramës.

AlbEu.com, pak ditë më parë në një analizë të detajuar solli një listë me emrat e ministrave që këtë të hënë pritet të shkarkohen, por nuk do të mbeten pa kaluar në sitë as ata të cilët do të qendrojnë në krah të Edi Ramës.

Ulsi Manja, Frida krifca, Edona Bilali, Bora Muzhaqi, Delina Ibrahimaj dhe Olta Xhaçka, janë emrat që janë lakuar gjatë ditëve të fundit, si ministrat që pritet të shkarkohen.

Megjithatë Asambleja nuk përjashton të sjellë edhe lëvizje surprizuese, pasi jo pak herë Ramës i ka pëlqyer që të nxjerrë “bllof” burimet mediatike.

Të gjithëve na kujtohet çfarë ndodhi në korrik, ku menjëherë pas skandalit me fondet e IPARD, në të gjitha mediat u aportua, madje edhe vetë zyrtarët më të lartë të PS ishin të bindur për shkarkimin e Krifcës, por pas mbledhjes si ministrja ashtu edhe Rama dhanë mesazhin se nuk kishte asgjë të vërtetë mbi këtë lajm.

Faktorët për këto ndryshime në qeveri janë aq sa të jashtëm edhe të brendshëm. Nga njëra anë janë hetimet e SPAK, të cilat nuk kanë lënë jashtë as emra ministrash, po ashtu edhe përgjimet e Sky Ç, ku flitet se në dosje janë emra big të politikës.

KUSH IKËN

Sigurisht, pritshmëria më e madhe është për emrat e ministrave që ikin dhe vijnë. Me gjasë, ata që do të vijnë nuk e dinë as vetë, përveç Ramës, por sa i përket atyre që do të ikin, lista nuk është dhe aq e shkurtër:

Ulsi Manja

Ulsi Manja, një ndër emrat e preferuar të Ramës, pritet të jetë një ndër emrat e parë që do të ndryshohet në qeveri. Manja ka qenë i besuari i Ramës në krye të Ministrisë së Drejtësisë, por në korridoret e ministrisë thuhet se ministri ka qenë i pakujdesshëm në disa SMS që ka shkëmbyer duke menduar se bisedat nuk do të dilnin kurrë.

Delina Ibrahimaj

Koka tjetër që “pritet” do të jetë Delina Ibrahimaj, e cila u shkarkuar njëherë në fakt nga Rama, por për arsye ende të paqarta vijoi punën në qeveri, të paktën edhe për disa javë. Ibrahimaj u shkarkua pas një sherri gjatë mbledhjes së kabinetit, por më pas edhe ajo edhe Rama dolën në publik dhe mohuan një lajm të tillë.

Duket se kryeministri nuk është nxituar në shkarkimin e saj duke pritur vjeshtën për t’ja përfshirë emrin në listën e ministrave të tjerë që ikin në kuadër të një riformatimi të qeverisë. Ibrahimaj në fakt nuk qenë ndonjëherë ministre më shumë se sa një investim i grupeve të fuqishme të biznesit në vend.

Olta Xhaçka

Xhaçka është një ndër bashkëudhëtaret e vjetra të Ramës, madje kryeministri e shpalli dhe Investitore Strategjike, por rrugëtimit të saj i erdhi fundi.

Xhaçka është e vetmja ministre investitorë strategjike, të paktën me letra, në kabinetin Rama, ndërsa afera që po e merr më qafë është koncensioni i Portit të Limionit ndaj një kompanie private, e cila tashmë është sekuestruar nga SPAK dhe po hetohet prej prokurorëve që këto ditë po trembin shumë “të fuqishëm” në Tiranë, shkruan AlbEu.com.

Deri më tani Xhaçka është paraqitur disa herë në SPAK për të dhënë llogari për një vendim që e la vendin pa një bazë detare kur ajo ishte në krye të Ministrisë së Mbrojtjes.

Frida Krifca

Pavarësisht se tashmë ajo ka nisur një fushatë agresive në rrjetet sociale me investime të fermerëve të bëra sipas saj me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë duke arritur statistika të larta në Facebook, një kriter thelbësor ky për të ruajtur postin e ministrit, Krifcën nuk e kap tetori në krye të punëve.

Nëse largimet nga qeveria do të ishin çështje bastesh, është e sigurt se largimi i Krifcës do të kishte koeficientin më të ulët, ndoshta 1.20.

Anulimi i fondeve IPARD nga KE dhe zbulimi se nga fondet kanë përfituar trafikantë droge apo personazhe pranë maxhorancës si edhe konfirmimi se fondet janë dhënë përmes procedurave korruptive janë një shkak i mjaftueshëm për ta hequr Krifcën nga Ministria e Bujqësisë. Kujtojmë se KE ka kërkuar paratë e IPARD mbrapsht nga Maqedonia kur u hasën shpërdorime, kurse në Bullgari dje u arrestua një kryebashkiak.

Rama ka treguar deri më tani se ministrat mund të abuzojnë me pushtetin, por mbajnë përgjegjësi pastaj nëse kapen.

Bora Muzhaqi

Nuk është kuptuar ndonjëherë se çfarë bën Bora Muzhaqi në krye të ministrisë dhe çfarë bën në fakt ministria që ajo drejton, por politikania e re do të mbahet mend në publik për gafat e shumta që ka lënë. E kush nuk i mban mend deklaratat se nuk kishte kohë të fliste kur mediat e pyesnin mbi një krim makabër ndaj një fëmijë në Fier apo se do t’u mësonte fëmijëve në klasë të parë kodimin para abetares?

Ramës nuk i duhen më fytyrat e reja dhe investimet e të tjerëve në qeveri, tashmë që rripi po shtrëngohet dhe përgjegjësinë do ta mbajë ai vetë.

Edona Bilali

Bilali ka qenë në qendër të një skandali me shpërndarjen e fondeve për START UP-et duke ia shpërndarë njerëzve pranë saj. Tashmë që situata politike ka ndryshuar në Shkodër, kurse investitori i saj politik pritet të ketë probleme me drejtësinë, Edona Bilali është një emër që nuk i duhet më Ramës në kabinet. /AlbEu.com