Nëse vuani nga këto sëmundje, duhet me patjetër të hani spinaq

Uji është përbërësi kryesor i spinaqit. Sasia e lipideve dhe karbohidrateve në spinaq është e vogël, por kjo është arsyeja pse spinaqi është një nga perimet me përmbajtjen më të lartë të proteinave.

Shumë minerale mund të gjenden në spinaq: kalcium, hekur, kalium, magnez, mangan dhe fosfor. Nga vitaminat, spinaqi përmban vitamina A, C, E, K, vitamina të kompleksit B (B6, B2, B1) dhe acid folik (vitaminë B9). Spinaqi gjithashtu përmban acide yndyrore omega 3.

Vitamina A rrit imunitetin, kështu që trupi lufton më lehtë infeksionet dhe inflamacionet. Spinaqi është gjithashtu i dobishëm për shkak të përbërjes së tij minerale: kaliumi, magnezi, bakri, zinku dhe mangani ndihmojnë trupin të largojë lëngun e tepërt. Kjo korrigjon presionin e lartë dhe ruan shëndetin e zemrës.

Kjo perime jeshile është në listën e “superushqimeve” për antioksidantët e saj të rëndësishëm si luteina, zeaxanthin dhe beta carotene. Falë tij, organizmi mbrohet më lehtë nga toksinat, bakteret dhe viruset. Megjithatë, nuk është mirë që të gjithë të hanë spinaq çdo ditë.

Gjithashtu mund të çojë në probleme me tretjen, diarre, gazra dhe fryrje. Për shkak të faktit se përbërësit e spinaqit mund të ndërveprojnë me disa ilaçe, sigurohuni që të konsultoheni me mjekun tuaj në lidhje me përdorimin e kësaj perime në dietën tuaj.