Nëse po kërkoni dashurinë, hiqni dorë nga këto sjellje

Të detyrosh një marrëdhënie të vazhdojë është katastrofike sepse duket e dëshpëruar. Ja cilat janë cilësitë që largojnë partnerin tuaj të mundshëm.

Ti flet shumë

Edhe nëse jeni “mundësia më e mirë”, kjo sjellje do t’i largojë me sukses njerëzit nga ju. Njerëzit që flasin shumë japin përshtypjen se kanë frikë nga heshtja, të dëshpëruar për t’u dukur argëtues dhe aspak spontan. Sigurisht, nuk duhet të kufizoni veten dhe të heshtni gjatë gjithë kohës, por të lini palën tjetër që gradualisht t’ju njohë, në mënyrë që të lini një dozë interesi dhe të mos hidhni menjëherë të gjitha “kartat” në tavolinë.

Nxitoni

Keni takuar dikë që ju pëlqen, keni shkuar për disa kafe dhe jeni puthur dhe papritur keni ëndërruar për martesë, fëmijë dhe një shtëpi plot lule? Të detyrosh një lidhje është katastrofike, sepse në radhë të parë shfaqet si e dëshpëruar, madje edhe dikush që të pëlqen vërtet mund të ikë nga frika. Kjo të jep përshtypjen se ju keni qëllimet tuaja që dëshironi t’i përmbushni dhe se nuk ka fare rëndësi se kush dhe çfarë partneri është pranë jush. Ulni pritshmëritë tuaja, qëndroni realistë dhe “lexoni” sinjalet e palës tjetër.

Tregime për ish-et

Shumica e njerëzve kanë një të kaluar dashurie, probleme dhe “bagazh” që mund të kenë tërhequr nga ajo kohë. Për të hyrë fare në një lidhje, duhet të kryqëzoni rrugët me të shkuarën, sepse është e pamundur të jesh i dashuruar me një ish dhe të hysh në një marrëdhënie të re me zemër të pastër. Nëse vazhdoni të flisni vazhdimisht për ish-partnerin, do t’ia bëni të qartë “kandidatit” të ri se jeni shumë i ngarkuar nga e kaluara për të pasur një të ardhme me të.

Ju jeni shumë të mirë për të

Në anën tjetër të medaljes është një sjellje e dominuar nga stresi i tepërt se jeta juaj është aq e plotë dhe perfekte sa vështirë se keni kohë të dilni. Nëse vazhdimisht theksoni se jeta juaj është argëtuese dhe plot përgjegjësi dhe se jeni plotësisht të kënaqur vetëm, do të dekurajoni ata që mund të duan diçka më shumë me ju.

Jeni tepër i ndjeshëm

Nëse keni qenë vetëm për një kohë të gjatë ose keni lënë një marrëdhënie në të cilën besimi në vetvete është dëmtuar rëndë, rezultati është shpesh ndjeshmëria e tepruar. Gërmimi për çdo gjë të vogël, pamundësia për të bërë shaka me veten, agresioni pasiv dhe mburrja e tepruar janë reflektim i një mekanizmi të tillë mbrojtës që duket i papjekur dhe krejtësisht jotërheqës. /albeu.com