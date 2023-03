Nëse ju duan, këto shenja të horoskopit do të bëjnë çdo gjë për t’ju “fituar”

Kur bëhet fjalë për takime dhe flirtim, ka nga ata që duan të presin dhe t’i lënë gjërat të zhvillohen natyrshëm dhe ka nga ata që e duan “ndjekjen”. Janë ata që tentojnë të bëjnë më shumë për të “fituar” personin që dëshirojnë. Ata nuk kanë frikë të bëjnë diçka të veçantë për t’u bërë përshtypje dhe kështu nuk lënë të dyshosh për qëllimet e tyre.

Cilat shenjave u përkasin këta njerëz?

Dashi

I sunduar nga Marsi, planeti i pasionit dhe agresionit, nuk është çudi që Dashi paturpësisht pretendon atë që do. Ata janë gjithashtu shenja e parë e zodiakut, ndaj priren të vendosin dëshirat dhe nevojat e tyre mbi çdo gjë tjetër. Për shkak të kësaj, ata do të bëjnë gjithçka që duhet për të marrë atë që duan. Pasi të vendosin se duan dikë, ata do të bëjnë gjithçka për ta marrë atë. Megjithatë, sa më shpejt që ata bëhen të pasionuar, ata mërziten po aq shpejt – kështu që këtu duhet të jeni të kujdesshëm.

Binjakët

Ata që i përkasin kësaj shenje magjepsen fort nga personat me personalitet dinamik dhe inteligjent. Aq shumë, saqë ata vënë të gjithë energjinë e tyre për të mësuar gjithçka rreth tyre. Çfarë u pëlqen dhe çfarë nuk u pëlqen, çfarë duan, çfarë mendojnë dhe si e perceptojnë realitetin aktual. Nëse jeni personi që i keni magjepsur ata nuk do të hezitojnë t’jua tregojnë me shumë mesazhe dhe shfaqje entuziazmi. Të sunduar nga Mërkuri, planeti i komunikimit, ata e njohin shumë mirë lojën e flirtit. Fatkeqësisht, ata humbasin interesin shumë lehtë dhe mund të ndalojnë së flirtuari para se t’ju “fitojnë”.

Akrepi

Nuk është rastësi që janë shenja më e pasionuar. Si shenjat më të qëndrueshme të ujit, ato priren të lidhen me diçka dhe të investohen emocionalisht. Akrepat drejtohen nga Plutoni misterioz, kështu që kur pëlqejnë dikë, duan të dinë gjithçka rreth tyre. Ata janë shumë pasionantë, romantikë dhe posesiv. Pasi të keni vëmendjen e tyre dhe ata të kenë një pretendim për ju në mendjen e tyre, ata do të bëjnë gjithçka për t’ju fituar. Ata mund t’i tejkalojnë disa herë, kështu që është e rëndësishme të vendosni kufij që herët. /albeu.com