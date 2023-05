Nëse jeni në një lidhje me këto shenja të horoskopit, do të kaloni shumë prova për të fituar besimin e tyre

Nga dymbëdhjetë femrat e zodiakut, tre janë ato që e nënshtrojnë partnerin e tyre në teste të ndryshme, për të konstatuar se sa besnik është apo jo. Në bazë të rezultatit, ata do të marrin gjithashtu një vendim nëse do të vazhdojnë të jenë me të apo do ta lënë atë. Le të shohim për cilat zonja e kemi fjalën:

DEMI

Femra Dem është besnike dhe kërkon të njëjtën gjë nga partneri i saj. Nëse ai… po luan, atëherë ata të dy nuk mund të vazhdojnë. Prandaj, që Demi t’i besojë dikujt, duhet ta testojë fillimisht dhe jo një ose dy herë, por t’i nënshtrohet testeve për një kohë të gjatë. Edhe pse për sa kohë që ai t’i kalojë të gjitha testet, atëherë ajo do të lirohet dhe marrëdhënia e tyre do të jetë e qetë. Përndryshe ata do të ndahen përgjithmonë.

BINJAKËT

Për gruan Binjak gjërat janë pak më ndryshe. Gjithçka ka të bëjë me mendjen e saj. Ajo është shumë inteligjente dhe e përdor këtë aftësi për të testuar partnerin e saj. Ajo do t’i ngrejë kurthe të tilla, që as nuk i shkon ndërmend. As nuk mund të dyshojë se çfarë e pret. Dhe sigurisht Binjakët, pasi të kontrollojnë nëse ai është besnik apo jo, më pas do të vendosin nëse e duan atë në jetën e tyre apo jashtë saj.

AKREPI

Secili partner i gruas Akrep nuk do të kalojë vetëm një provë, ai do të kalojë një provim të shenjtë. Po flasim për një grua që nuk i beson as vetes, e lëre më askujt tjetër. Ajo do t’i ngrejë aq shumë “kurthe” dhe do të luajë aq shumë lojëra mendjesh sa nuk i ka shkuar në mendje as agjencisë më të mirë të kundërzbulimit në botë. Akrepi do të kërkojë gjithçka përpara se të vendosë të sjellë një mashkull në jetën e saj.