Nëse jeni gaforre mos u lidhni me këtë shenjë horoskopi, do të zhgënjeheni shumë!

Gaforrja e turpshme magjepset shpejt nga personaliteti dhe sharmi miqësor i Binjakëve. Ndërkohë që dy shenjat ndajnë një sens të shkëlqyeshëm humori, marrëdhënia e tyre nuk do të ishte ideale. Kjo për shkak se megjithëse përulësisë së Binjakëve dhe mirësisë së Gaforres, shenja e ajrit kërkon liri që mund të mos gjendet kurrë duke marrë parasysh natyrën ngjitëse të Gaforres.

Shikoni më nga afër arsyet pse shumica e marrëdhënieve të Binjakëve dhe Gaforres përfundojnë me zhgënjim.

1. Mërzia e Binjakëve mund të rrisë pasiguritë e Gaforres

Binjakët konsiderohen gjerësisht si komunikues të shkëlqyer. Megjithatë, shenja është e sunduar nga Mërkuri, gjë që ka tendencë të nënkuptojë se ata mund të shpërqendrohen lehtësisht dhe të luftojnë për t’i kushtuar vëmendjen e tyre të pandarë për një kohë të gjatë. Kjo shenjë mund të kërkojë një kohë të gjatë për të treguar besim tek partneri dhe për t’u përkushtuar ndaj një marrëdhënieje. Megjithatë, pasiguritë e Gaforres mund të rriten për shkak të mungesës së përkushtimit dhe prirjes së Binjakëve për t’u shpërqendruar lehtësisht.

2. Bezdisja e Gaforres mund të mos i pëlqejë Binjakëve

Gaforres i pëlqen të mbrojë të dashurit e tyre. Ndërsa Binjakët shijojnë hapësirën për t’u rritur dhe për të marrë vendimet e tyre. Kjo mund të jetë kundër nevojës së Gaforres për të përkëdhelur dashnorët e tyre dhe bezdisja mund të jetë e tepërt për Binjakët me shpirt të lirë. Prandaj, ato mund të jenë më të përshtatshme për partnerët e tjerë.

3. Ata nuk mund të gjejnë kurrë rrugën e mesme

Asnjëra nga shenjat nuk do të jetë e gatshme të bëjë kompromis për idealet e saj. Prandaj, gaforrja emocionale do të lëndohej dhe do të kalonte orë të tëra duke u mërzitur. Binjakët nuk do ta kuptonin lehtë se çfarë e mërzit Gaforren, ndaj në vend që t’i kushtonin më shumë vëmendje të dashurit, do t’i jepnin hapësirë.

Ndërsa shumica e shenjave të ujit janë të ndjeshme dhe kërkojnë siguri, shenjat e ajrit mund të dëshirojnë lirinë, gjë që i largon nga partnerët e tyre për periudha të gjata. Prandaj, të dy shenjat mund të jenë më të lumtura në krahët e shenjave të tjera të zodiakut, të cilët do t’i përgjigjen më mirë nevojave të tyre.