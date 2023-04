“Nëse i shihni telefononi …”, binjakët shqiptarë alarmojnë autoritet italiane

“Nëse i shihni, telefononi 112”.

Ky është apeli i Komandës Krahinor të Karabinierëve të Udines, të cilët dyshojnë se Edmond dhe Eduard Trushi, shqiptarë, 38 vjeç, janë autorë për vjedhjet e ndodhura muajt e fundit. Vjedhjet janë kryer me një teknikë ndryshe, sa i është vendosur edhe një emër: “vrima në kornizë”.

Binjakët me origjinë shqiptare janë specialistë autentikë: hapin një vrimë, më pas fusin një tel me të cilin hapin derën ose dritaren dhe futen fshehurazi në shtëpi për ta grabitur.

Problemi është se të dy janë praktikisht identikë (të njëjtën prerje flokësh dhe të njëjtat tatuazhe) dhe ishte shumë e vështirë të atribuohej në mënyrë specifike krimi vetëm me analizën e ADN-së, pasi gjurmët e mbetura në vendin e krimit dhanë rezultate të pasigurta.

Sipas një studimi të fundit nga Universiteti i Islandës, i cili konfirmon një analizë të mëparshme të vitit 2008, edhe binjakët identikë homozigotë kanë disa dallime gjenetike. Kjo u zbulua nga një studim i Universitetit të Islandës i publikuar në vitin 2021 në Nature Genetics, sipas të cilit roli i faktorëve gjenetikë në dallimet midis binjakëve identikë është nënvlerësuar.

“Nëse i shihni, telefononi 112” . Ky është apeli i drejtuar nga komanda krahinore e karabinierëve të Udines, të cilët dyshojnë se Edmond dhe Eduard Trushi janë autorët e vjedhjeve të ndodhura muajt e fundit me teknikën “vrimë në kornizë ”. Binjakët me origjinë shqiptare janë specialistë autentikë: hapin një vrimë në kornizën e dritares, më pas futin një tel me të cilin hapin derën ose dritaren dhe futen fshehurazi në shtëpi për ta grabitur. Me këtë sistem ata kanë bërë qindra ‘goditje’ vitet e fundit në Italinë e Veriut.

Pothuajse identikë

Problemi është se të dy janë praktikisht identik (të njëjtat prerje flokësh dhe të njëjtat tatuazhe) dhe ishte shumë e vështirë të atribuohej në mënyrë specifike krimi vetëm me analizën e ADN-së, pasi gjurmët e tyre të mbetura në vendin e krimit dhanë rezultate të pasigurta. Megjithatë, sipas një studimi të fundit nga Universiteti i Islandës, i cili konfirmon një analizë të mëparshme të vitit 2008, edhe binjakët identikë homozigotë kanë disa dallime gjenetike. Kjo u zbulua nga një studim i Universitetit të Islandës i publikuar në vitin 2021 në Nature Genetics , sipas të cilit roli i faktorëve gjenetikë në dallimet midis binjakëve identikë është nënvlerësuar.

Bindjet

Falë edhe ngjashmërisë së ADN-së së tyre, ata ishin shpallur të pafajshëm tre herë , ishin larguar prej për një kohë të gjatë dhe me ngut u quajtën ‘Binjakët Lupin’ (i cili ishte një “hajdut zotëri”). Megjithatë, teknika edhe më të sakta, analiza e gjurmëve të gishtave të tyre të cilat edhe pse janë binjake identike, mbeten të ndryshme, lëvizjet e tyre të gjurmuara nga qelitë telefonike dhe printimet, i lejuan ata të inkuadroheshin dhe të dënoheshin në vitin 2020 nga Gjykata e Mantovës me 2 vjet e dy muaj. Ata kishin marrë më parë dy dënime të tjera në Pordenone: i pari me 6 vjet e 10 muaj dhe e dyta në apel për 5 vjet e 5 muaj. Ata kishin marrë edhe një urdhër dëbimi nga Italia.

Hetimet

Por tashmë duket se janë rikthyer dhe kanë vënë sërish në këmbë policinë kriminale. Hetuesit janë në kërkim të tyre si “autorë të dyshuar” të ‘goditjeve’ të reja. Komandanti i njësisë hetimore të Komandës Krahinor të Karabinierëve të Udines konfirmoi për Corriere raporte të ndryshme kundër tyre dhe se hetimet dhe hetimet janë duke u zhvilluar.