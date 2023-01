Nëse Gjermania nuk lejon furnizimin e Ukrainës me tanke Leopard, kjo do të ndikojë në reputacionin e saj për dekada

Një ekspert ka paralajmëruar se nëse Gjermania nuk lejon furnizimin me tanke Leopard në Ukrainë, mund të ketë pasoja të rënda për të dy vendet.

Ed Arnold, studiues i sigurisë evropiane në RUSI, ka postuar në Twitter këtë…

“Nëse një ofensivë ruse ka sukses, ose një ofensivë ukrainase dështon, do të jetë shumë e vështirë për Berlinin të shmangë pikëpamjen, nga aleatët dhe partnerët, se ishte faji i Gjermanisë. Kjo pavendosmëri do të ketë ndikim në reputacionin dhe besimin gjerman për dekada.”

If a 🇷🇺 offensive succeeds, or a 🇺🇦 offensive fails, it will be very difficult for Berlin to deflect the view, from allies and partners, that it was 🇩🇪 fault. This indecision will have impact on German reputation and trust for decades https://t.co/3e2JirFFSo

— Ed Arnold (@EdArnold_RUSI) January 20, 2023