Nëse doni të arrini një takim të 2, këto janë gjërat që absolutisht nuk duhet t’i bëni në një takim të parë!

Takimi i parë është gjithmonë problematik dhe dilemat vazhdojnë të vijnë.

Sa i sinqertë duhet të jesh, çfarë mund dhe nuk mund të thuash apo të bësh.

Ekspertët theksojnë disa gjëra që absolutisht nuk duhet t’i bëni në një takim të parë nëse doni të arrini një takim të dytë.

1. Besoni diçka që ndoshta nuk do ta ndanit me asnjë person tjetër që sapo keni takuar.

Kur jeni natyralisht të relaksuar, do të kaloni më mirë dhe ai po ashtu.

Të besosh tek ai nuk do të thotë që duhet të mbash sekrete , por nëse mund të kapërcesh temat sipërfaqësore dhe të flasësh për gjërat që ke të përbashkëta, familjen tënde të madhe ose ekipin tënd të preferuar sportiv, kjo lidhje emocionale do të fillojë të zhvillohet menjëherë dhe nuk do të duhet të bësh asgjë, detyrohesh.

2. Të përmbahet nga kontrollimi i rrjeteve të tij sociale.

Në ditët e sotme, kur mediat sociale janë të kudondodhura, nuk ka nevojë të ndiheni të turpëruar për të parë profilin e tij.

Në fund të fundit, nëse do të takoheshit në internet, do të dinit tashmë gjëra për qytetin tuaj të lindjes, kolegjin dhe cilat janë interesat tuaja. Në vend që të ndiheni në faj për këtë, përdorni atë për të ndezur një bisedë.

3. Zbulimi i marrëdhënieve të kaluara, të dështuara.

Kjo është më shumë një këshillë, por ndarja e informacionit për një marrëdhënie të kaluar është një gjë e keqe për të bërë në një takim të parë.

Të flasësh për sa kohë ke qenë beqar është e natyrshme, por të flasësh për detajet e shëmtuara të ndarjes së fundit është një recetë për katastrofë. Do të dilni të zemëruar dhe do t’i projektoni në mënyrë të pandërgjegjshme ndjenjat tuaja për partnerin e fundit tek ky i ri.

Është një rrugë e shpejtë për të anuluar një takim tjetër. Ajo që duhet të bëni në takimin e parë është të shmangni fare temat negative.

4. Të dyshojë në fuqinë e imitimit të veprimeve të tij.

Ata thonë se imitimi është forma më e sinqertë e lajkave, por kur bëhet fjalë për takime, kjo do të tregojë në mënyrë delikate se të dy jeni në sinkron. Sigurisht, ne duam të jemi rreth njerëzve që janë të ngjashëm, dhe përsëritja e lëvizjeve të tij është një mënyrë e shkëlqyer për ta bërë këtë.

A përfshihet ai në bisedë? Mund të përkuleni pak më afër. A flet me duar? Bëni të njëjtën gjë.

5. Duke harruar se sa e rëndësishme është gjuha e trupit.

Megjithëse një bar apo restorant i zhurmshëm dhe i mbushur me njerëz mund të mos jetë vendi ideal për një takim të parë, ai do t’ju japë një justifikim për t’u çlodhur. Është një nxitje e madhe për t’u afruar dhe për të krijuar menjëherë një ndjenjë më intime.

Sapo të thyhet kjo pengesë fizike e distancës, gjërat si mbajtja e duarve ose puthja në fund të natës do të ndihen shumë më të natyrshme.

6. Ikni nga veprimet aventureske.

Rezulton se sa më shumë energji dhe intensitet të jepni në çdo përvojë, aq më afër do të jeni.

Një takim aventurë ju jep të dyve një shans për të zbuluar se kush jeni në një mënyrë argëtuese dhe të këndshme.

Pas një eksperience së bashku, madje edhe patinazhi në akull ose diçka më spontane, si një udhëtim i frikshëm me slitë me rul, ka më shumë gjasa të ndjeni një lidhje të fortë me atë person. /G.D albeu.com/