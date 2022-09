Nëse doni që lidhja juaj të funksionojë, këto katër gjëra nuk duhet t’i bëni në vitin e parë!

Jepini vetes dhe partnerit tuaj kohë për t’u njohur me njëri-tjetrin.

Ashtu siç nuk është mirë të injorosh problemet, nuk është gjithashtu mirë të shqetësohesh tepër dhe të analizosh çdo detaj të marrëdhënies suaj.

Sigurisht, çelësi i një marrëdhënieje të mirë është komunikimi i hapur, por ka gjëra që duhet t’i shmangni, të paktën në fazat fillestare.

Jepini vetes dhe partnerit tuaj kohë për t’u njohur me njëri-tjetrin, shkruan albeu.com.

Këto janë gjërat që duhet të shmangni në vitin e parë të një lidhjeje:

1. Mos kritikoni sjelljen gjatë marrëdhënieve intime. Zakonisht duhet pak kohë që dikush t’ju zbulojë ëndrrat e tij. Mos i bëni ata të ndihen të çuditshëm për atë që janë.

2. Mos flisni vetëm me miqtë tuaj për aspektet problematike të marrëdhënies suaj. Është e lehtë të ankoheni për diçka që ju shqetësoi në lidhje me partnerin tuaj, por nëse kjo është e gjitha që thoni, ata do të supozojnë se jeni në një marrëdhënie të keqe.

Përveç kësaj, duke thënë gjëra të tilla pas shpinës së tij, përfundimisht do t’ju arrijë.

3. Shmangni spiunimin. Mund të gjeni disa mesazhe të rastësishme me një të njohur të vjetër në rrjetet e tij sociale, nëse hyni në llogarinë e tij dhe zbuloni se keni arsye të besoni se ai po ju tradhton.

Mos e bëni fare, edhe nëse i kanë lënë pa dashje emailet e tyre të hapura ose telefonin e tyre të shkyçur gjatë kohës që keni qenë pranë.

4. Përmbahuni nga supozimi se partneri juaj do të jetë gjithashtu miku juaj më i ngushtë.

Lini biseda të caktuara për miqtë tuaj. /G.D albeu.com/