Nëse dëgjoni këto fjalë, ai nuk ju do më

Sipas psikologëve që merren me temën e marrëdhënieve në marrëdhëniet e dashurisë, ka tregues të qartë në lidhje me sjelljen specifike të partnerëve të dashurisë që sinjalizojnë se gjërat mes dy personave që janë në një lidhje nuk janë shumë të mira.

Tregoi se ka disa ndërtime dhe fraza në bisedë që përdoren në marrëdhënie, qoftë me vetëdije apo në një nivel nënndërgjegjeshëm, kur ndjenjat kanë ndryshuar ndjeshëm ose kanë qenë të tilla që në fillim. Frazat e mëposhtme janë një shenjë se partneri juaj nuk ju do më.

“Nuk kam pse te shpjegoj asgje”

Kjo është një frazë shumë e zakonshme që sinjalizon se në marrëdhënie ka një problem jo vetëm komunikimi, por mungesë të plotë të nevojës për të. Sigurisht, një marrëdhënie normale me partnerin nuk do të thotë t’i kushtosh vëmendje çdo hapi, gjë që është karakteristikë e një marrëdhënieje dashurie obsesive dhe posesive. Megjithatë, është krejt normale të shkëmbeni mendime me një të dashur në situata të caktuara, transmeton ATV.

Nëse partneri juaj i përgjigjet çdo pyetjeje dhe interesi tuaj, në lidhje me atë që po ndodh në jetën e tij, në këtë mënyrë – se ai nuk është i detyruar t’ju shpjegojë asgjë – atëherë kjo është një shenjë e qartë se ai nuk ka më ndjenja të sinqerta dashurie për ju. .

“Ky nuk është problemi im”

Një marrëdhënie dashurie që mbështetet mbi një themel të fortë do të thotë të ndash jo vetëm momente të bukura dhe të ëmbla, por edhe të zgjidhësh problemet së bashku dhe atë që mund të quhet ‘ecje nëpër gjemba’.

Edhe kur problemi juaj nuk ka të bëjë fare me partnerin tuaj në mënyrë specifike, por (për shembull) me marrëdhëniet në punë me kolegët, kjo nuk do të thotë që një i dashur nuk duhet t’ju ndihmojë duke folur dhe dhënë këshilla se si të silleni në një situatë të caktuar. . Megjithatë, nëse në vend të mirëkuptimit dhe mbështetjes, ju merrni vetëm një të shkurtër dhe të qartë: “Ky nuk është problemi im”, do të thotë që partneri juaj nuk kujdeset shumë për ju ose për problemet tuaja.

“Nëse nuk ju pëlqen, gjeni dikë tjetër”

Gjëja e fundit që duhet të prisni nga një person me të cilin jeni në një lidhje romantike dhe që supozohet se ju do, është t’ju thotë pa emocione të tepruara, në mes të një diskutimi banal, se jeni të lirë të kërkoni dikë tjetër. Thjesht nuk ka asnjë logjikë në të cilën dikush që kujdeset për ju do ta thoshte këtë fjali.

Fatkeqësisht, kjo të bën të ditur vetëm se ai nuk do të ishte tepër i emocionuar nëse do ta bënit në të vërtetë, që do të thotë thjesht se ai nuk ju do më, ose që nuk ju donte në fillim.

“Bej cfare te duash”

Distanca dhe indiferenca e partnerëve në marrëdhënie është një tregues i qartë se ndjenjat mes partnerëve kanë ndryshuar.

Nëse po i kërkoni këshilla se çfarë të vishni ose dëshironi që partneri juaj t’ju ndihmojë të vendosni nëse do të ndryshoni vendin e punës, nëse përgjigja është: “Bëni atë që dëshironi”, atëherë është një shenjë e qartë se ai nuk dëshiron. vendosin çdo gjë së bashku me ju.

“Nuk të besoj”

Përveç faktit që në disa raste ky është një tregues se partnerit i mungon vetëbesimi, shprehja: “Nuk të besoj” mund të nënkuptojë gjithashtu se partneri po nxjerr justifikime për t’ju diskredituar në marrëdhënie dhe ju fajësojnë paraprakisht për një ndarje të mundshme, duke e justifikuar duke thënë se nuk e meritonit besimin e tij. Dhe në fakt bëhet fjalë për faktin se ai nuk ka më të njëjtat ndjenja për ju.

“Unë të dua vërtet”

Dhe, së fundi, psikologët pohojnë se shprehja: “Unë të dua vërtet” nuk është një deklaratë dashurie, por një formë e manipulimit të ndjenjave tuaja. Ata e shpjegojnë qëndrimin e tyre duke thënë se në një konotacion të tillë përdorimi i ndajfoljes “me të vërtetë” është problematik sepse nuk do të kishte vend atje nëse ndjenjat do të ishin vërtet të sinqerta.

Në çdo rast, nëse disa nga këto fjali janë të ftuar të shpeshtë në marrëdhënien tuaj të dashurisë, mund të jetë koha për të rishikuar marrëdhënien tuaj me partnerin.