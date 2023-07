Neptuni retrogradë te Peshqit, zbuloni cilat shenja ndikohen më shumë

I njohur si planeti i iluzioneve, Neptuni mund të shtrembërojë realitetin, në varësi të vendit ku udhëton. Për fat të mirë, retrograda e tij në Peshq deri në dhjetor 2023 do të sjellin qartësi të përkohshme për secilën shenjë, duke e bërë më të lehtë për t’i parë gjërat qartë. Dhe, meqenëse Saturni është gjithashtu retrogradë te Peshqit, ka të ngjarë të vini re edhe pak më shumë nga efektet e tij të strukturuara.

Ndërsa retrogradet planetare mund të sinjalizojnë një kohë kaosi dhe konfuzioni (veçanërisht retrograda të Mërkurit), një planet si Neptuni në retrogradë në përgjithësi ka efekte më pak të dukshme për shkak të distancës së tij më të madhe nga Toka. Kjo është sigurisht e vërtetë për retrogradin e Neptunit, i cili filloi në fund të qershorit, kështu që kjo periudhë katërmujore nuk duhet të shkaktojë shumë shqetësim. Megjithatë ka disa shenja që do të preken mjaft. Shikoni cilat janë më poshtë:

Gaforrja

Që nga 30 qershori, Neptuni ka qenë retrogradë në shtëpinë tuaj të nëntë, shtëpinë e mençurisë dhe bindjes, duke sjellë një pasqyrë më të qartë në dëshirën tuaj për të zgjeruar mendjen, njohuritë dhe perspektivën tuaj. Kjo është një kohë e favorshme për t’i marrë më seriozisht studimet ose kërkimet tuaja akademike tani që gjërat janë më të qarta.

Luani

Pasiguria që keni ndjerë në lidhje me kufijtë tuaj personalë me të tjerët po bëhet më në fund e qartë ndërsa Neptuni po kthehet në retrogradë në shtëpinë tuaj të tetë. Nëse nuk ishit të sigurt se ku të vizatoni vijën e kuqe mes vetes dhe njerëzve të tjerë, tani gjërat po bëhen më të qarta.

Peshqit

Këtë muaj, ndërsa Neptuni është retrogradë në shtëpinë tuaj të parë, “paqartësia” që ndjeni rreth shprehjes së karakterit tuaj do të fillojë ngadalë të zhduket. Nëse jeni ndjerë të pasigurt për mënyrën se si shpreheni, prisni derisa të merrni një ide më të mirë se si dëshironi t’ju shohin të tjerët. Mos u shqetësoni, ju do të jeni akoma vetvetja juaj efikase, e adaptueshme, por me një vizion shumë më të qartë.