Strukturat e policisë në IEVP Fier, gjatë kontrollit të një pakoje postare dërguar nga shtetasja A.S, nëna e të dënuarit M.S, brenda një qeseje me duhan u gjet një aparat celular tip Samsung me tuch.

Menjëherë është vënë në dijeni SHKBB për hetime të mëtejshme./albeu.com