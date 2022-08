Nëna e katër fëmijëve rrëmbehet nga mafia shqiptare në Milano, statusi në “Facebook” i shpëton jetën

Një nënë e katër fëmijëve është rrëmbyer nga mafia shqiptare në Milano, me qëllim prostitucioni.

Lajmi bëhet i ditur nga mediat hungareze, sipas të cilave, një grua nga Hungaria është rrëmbyer, droguar dhe dhunuar nga një bandë mafioze shqiptare.

Sipas këtij artikulli, gruaja është rrëmbyer me qëllim shfrytëzimin për prostitucion. Ajo ka mundur që të kërkojë ndihmë përmes një postimi të bërë në “Facebook”, në një faqe të hapur për hungarezët që jetojnë në Milano, duke shkruar se është rrëmbyer, droguar e dhunuar, dhe se ndodhet e mbyllur në një banesë. Pas kësaj, një bashkëkombëse e saj ka arritur që të sinjalizojë policinë, duke bërë të mundur lokalizmin dhe shpëtimin e saj.

Siç raporton portali hungarez i lajmeve Borsonline, nëna e katër fëmijëve ishte detyruar të prostituonte nga një trafikant droge shqiptar. Viktima ishte në rrezik dhe është kërcënuar vazhdimisht duke u qëlluar me armë zjarri.

“Ajo nuk do të kishte pasur mundësi të kthehej në shtëpi nëse unë nuk do t’i besoja të gjitha dhe do të reagoja shpejt”, shkruan gruaja që i shpëtoi jetën nënës hungareze.

Ndërkohë ende nuk ka infocmacione mbi autorët e ngjarjes dhe po punohet për zbardhjen e plotë të saj.