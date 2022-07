Nëna e Caroline-s në varreza, vendos lule te varri në ditëlindjen e saj, sot do të bënte 21 vjeç

Ka kaluar një vit nga vrasja e Caroline Crouchs, nga bashkëshorti i saj, Babis Anagnostopoulos, në Glyka Nera, një krim që troditi Greqinë dhe shumë vende të botës.

Sot, më 12 korrik, Caroline do të kishte festuar ditëlindjen dhe do të kishte mbushur 21 vjeç. Të gjithë e mbajnë mend brutalitetin me të cilin u vra.

Nëna e Karolinës sot ka shkuar te varri i së bijë, ka qëndruar gjatë, pastroi lulet e thara dhe vendosi të reja. Ajo vetë, sipas një raportimi të Alpha-s, i shmanget takimeve me shumë njerëz në fshat, ndërsa me kalimin e kohës përditshmëria bëhet më e vështirë.

Banorët e Alonisos kujtojnë Caroline Crouchs, vajzën që u rrit në ishull dhe u bë një me banorët e tij përpara se të martohej dhe të transferohej në Glyka Nera.

Në ditëlindjen e saj, të shumtë ishin ata që nuk e harruan dhe shkuan në varreza, duke ndezur një qiri te varri i saj./albeu.com