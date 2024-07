Nën akuzën për “Shpërdorim detyre”, AMP pezullon punonjësin e policisë

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Kukës-Dibër) ka zbatuar urdhrin e Prokurorit për ekzekutimin e Vendimit Penal të Gjykatës së Kukësit, e cila ka vendosur masën e sigurimit personal “Pezullim i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” për punonjësin e policisë, 27-vjeçarit me inicialet K. K., me detyrë trup shërbimi i Trafikut Urban dhe Interurban, në Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës. Mësohet se 27-vjeçari është i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim detyre”. Sipas njoftimit ai favorizonte persona të ndryshëm, me qëllim që të mos gjobiteshin apo të kalonin pa u kontrolluar nga policia.

