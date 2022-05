Në vitin 2023 Messin mund ta shohim si lojtar dhe si pronar te klubi i njohur

Lionel Messi thuhet se do të blejë 35 për qind të aksioneve në Inter Miami dhe më pas do t’i bashkohet ekskluzivitetit të MLS kur kontrata e tij me Paris Saint-Germain të përfundojë në 2023.

Lojtari argjentinas u nda me Barcelonën verën e kaluar pasi Blaugranët nuk arritën të rinovojnë kontratën e tij për shkak të vështirësive të tyre financiare të dokumentuara mirë.

Ai iu bashkua PSG-së në një marrëveshje dyvjeçare dhe destinacioni i tij i ardhshëm pritet të jetë MLS, pasi gazetari i “DirecTV”, Alex Candal tha se Messi do të nënshkruajë për Inter Miami në vitin 2023.

Sipas Candal, 34-vjeçari aktualisht po punon për blerjen e 35 për qind të aksioneve të klubit MLS.

“Leo Messi është ende një nga lojtarët më të mirë në botë, aftësitë e tij nuk janë zvogëluar”, tha bashkëpronari dhe drejtori ekzekutiv i Inter Miami, Jorge Mas, për “Miami Herald” në shkurt.

“Unë besoj, dhe David Beckham ka një marrëdhënie me të, se nëse ai largohet nga PSG, në kohën kur ai largohet nga PSG ne do të donim ta kishim Messin si lojtar në Inter Miami dhe të jemi pjesë e komunitetit tonë.

“A mund të ndodhë? Ne do të shtyjmë. Unë jam optimist në zemër, a mund ta shoh të ndodhë? Është një mundësi.”

Messi më parë konfirmoi në një intervistë me Jordi Evole të “La Sexta” se do të ishte i gatshëm të transferohej në SHBA në të ardhmen.

“Gjithmonë kam pasur ëndrrën për të qenë në gjendje të shijoj dhe të kem përvojën e të jetuarit në Shtetet e Bashkuara, të përjetoj se si është liga atje, por jo akoma”, tha Messi në vitin 2020.

Vitin e fundit ka pasur gjithashtu një numër të ish-shokëve të skuadrës së Messit të lidhur me Inter Miami, duke përfshirë Luis Suarez, i cili do të bëhet agjent i lirë këtë verë, Sergio Busquets dhe Jordi Alba.

Aktualisht, nënshkrimet më të mëdha që ka bërë Inter Miami kanë qenë Gonzalo Higuain dhe Blaise Matuidi, por të dy kontratat e tyre do të skadojnë më 31 dhjetor 2022./ h.ll/albeu.com