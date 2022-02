“Në rast pushtimi rrezikohen 50 mijë civilë”, inteligjenca amerikane: Ja sa kohë i duhet Rusisë për t’i dhënë “fund” Ukrainës

Tensionet në Europën Lindore sa vjen edhe po agravohen më tej.

Nëse një konflikt mes tyre do të niste, Rusia do të ishte në gjendje të mundte Ukrainën në vetëm dy ditë.

Pushtim i mundshëm do të rrezikonte t’u merrte jetën 50 mijë civilëve, sipas inteligjencës amerikane.

Vlerësimet e inteligjencës perëndimore besojnë gjithashtu se qeveria e Kievit do të binte brenda këtij afati kohor dhe ajo që do të pasonte do të ishte një krizë humanitare që përfshin rreth 5 milionë refugjatë.

Mundësia e një zgjidhjeje diplomatike të krizës duket të jetë gjithnjë e më e vogël, përfundon analiza.

Duke iu referuar një grumbullimi të vitit të kaluar, një zyrtar evropian, duke folur në kushte anonimiteti, i tha Uashington Post : “Shqetësimi ynë do të ishte që të mos vendosen trupa luftarakë… në kufirin e një vendi tjetër dy herë dhe të mos bëhet asgjë.”

“Mendoj se kjo është frika e vërtetë që kam. [Putinit] tani i nxjerr të gjitha atje. Nëse ai nuk bën asgjë përsëri … çfarë i thotë kjo komunitetit të gjerë ndërkombëtar për fuqinë e Rusisë?”

Deklaratat e tij vijnë në një kur zyrtarët e ushtrisë dhe inteligjencës amerikane besojnë se Rusia do të zhvillojë një stërvitje masive me armë bërthamore në javët e ardhshme si një paralajmërim për NATO-n që të mos ndërhyjë në rast se Putini pushton Ukrainën, raportoi Financial Times./albeu.com/