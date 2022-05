Në një marrëdhënie? Ja çfarë do të preferonte Dua Lipa

Pesë muaj pasi Dua Lipa dhe Anëar Hadid u ndanë, këngëtarja po shijon beqarinë për këtë ajo foli dhe për Vogue.

Pas ndarjes së saj në vitin 2021 me të dashurin Anwar Hadid, këngëtarja e “Levitating” po fokusohet te vetja. Siç vë në dukje Vogue në kopertinën e Dua-s në qershor-korrik, fituesja e Grammy-t është “single dhe e kënaqur”.

Dhe me fjalët e saj, Dua tha “Kapitulli tjetër i jetës sime ka të bëjë me të qenit mire dhe me të qenit vetëm”.Në fakt, artistja 26-vjeçare darkoi vetëm në fillim të këtij viti, e cila u bë kryefjalë.

“Disa njerëz në internet komentuan: “Oh, Dua doli për darkë vetëm, bla bla, unë e bëj këtë gjatë gjithë kohës”, tha ajo për Vogue. “Dhe mendoj se është e mrekullueshme nëse e bën këtë gjatë gjithë kohës. Duhet të jesh e sigurt. Por ishte një hap i madh për mua. Isha nervoze – si, çfarë do të bëj? Nuk dua të kaloj kohën në telefon.”

Sa i përket arsyes pse Dua – e cila i tha intervistueses se po planifikon një mbrëmje vetëm në kinema në të ardhmen e afërt – arsyeja pse po i bënte këto hapa, ajo shpjegoi, “Dua të di se mund të jem aty për veten time, e dini?”Dhe mos filloni tani me ato “grua e trishtuar” që “nuk ka burrë”, siç tha Dua, “Në dreq kjo”.

Para se të shijonte beqarinë, Dua ishte në lidhje me Anwar për 2 vjet, motrat e të cilit janë supermodelet Gigi Hadid dhe Bella Hadid. Çifti ndezi për herë të parë thashethemet për romancë në korrik 2019 pasi u panë bashkë në Festivalin e Muzikës Britanike Summer Time. Muaj më vonë, në nëntor 2019, Dua dhe Anwar, 22 vjeç, bënë debutimin e tyre në tapetin e kuq në American Music Awards.

“Ne në fakt u takuam në një Barbecue,” ndau Dua në një episod të vitit 2020 të Watch What Happens Live. “Por më pas vazhdoi në DM.”

Pasi kaluan 2 vite së bashku, raporte të shumta konfirmuan ndarjen e Duas dhe Anwarit në dhjetor 2021. Ndërsa yjet nuk e adresuan kurrë publikisht ndarjen, një burim i tha People në atë kohë, “Dua dhe Anwar aktualisht po marrin kohë nga marrëdhënia e tyre dhe janë duke kaluar kohë të ndarë. Ata po i zbulojnë gjërat tani.”/albeu.com