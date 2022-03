Në mes të koncertit, këngëtarja e famshme bën deklaratën e fortë ndaj Putinit (VIDEO)

Këngëtarja e famshme, Katy Perry tha disa fjalë të rënda për presidentin rus, Vladimir Putin, në një nga koncertet e saj të fundit.

Teksa këndonte “Not The End of the World”, ajo dëgjohet të thotë: “Nuk është fundi i botës! Jo, nuk është fundi i botës! F**k Putin”, teksa të gjithë të pranishmit brohorasin.

Komentet e saj vijnë për shkak të luftës së vazhdueshme midis Rusisë dhe Ukrainës që vazhdon të godasë qytetarët e të dy vendeve.

Videoja e publikuar në rrjet tashmë është bërë shumë virale dhe është parë e komentua me milina here.