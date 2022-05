Në Malajzi shënohet goli që futet direkt për të fituar çmimin “Puskas” (VIDEO)

Baddrol Bakthiar, një mesfushor 34-vjeçar malajzian, me siguri e ka bërë veten një kandidat të hershëm për çmimin “Puskas”.

Veterani shënoi një goditje të pabesueshme me rafishat për të lënë shokët e skuadrës dhe tifozët e tij në emocione absolute.

Ai mundi portierin kundërshtar në një top ajror me një kontroll pothuajse të pamundur me kokë përpara se të përfundonte lëvizjen akrobatike me një goditje biçikletë që tashmë po troket në derën e çmimit për golin më të mirë të vitit./h.ll/albeu.com