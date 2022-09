Fotoja që shihni më poshtë është e 19-vjeçarit Erjon Xhenje që u ekzekutua mbrëmjen e djeshme në Shkodër.

Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e djeshme teksa po pinte kafe në një lokal pranë Bulevardit “Bujar Bishanaku”. Ndaj tij u qëllua me me 5 plumba, të cilat e lanë të vdekur në vend. Autorët, të paidentifikuar ende, pas ngjarjes u larguan me shpejtësi me motoçikletë. Kjo e fundit u gjet e djegur në lagjen “Guerrile” .

Polici ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes./albeu.com