Në lokalin e tij u bë masakër, Gjykata e Apelit reagon në lidhje me Fatjon Muratin

Gjykata e Apelit të Juridikosnit të Përgjithshëm ka reaguar në lidhje me Fation Muratin, një emër i njohur i botës së krimit dhe pronari i lokalit ku ndodhi masakra me një të vrarë dhe 5 të plagosur në “Don Bosko”.

Në një njoftim bëhet me dije se Murati nuk rezulton të jetë gjykuar çështje tjetër penale në Gjykatën e Apelit që nga ga data e Njoftimit për Media datë 31.10.2022.

Ndërkohë vendimi lidhet me kërkesë në fazën e hetimeve paraprake dhe të dhenat qe përmban ruhen sipas ligjit nga sekret hetimor”.

Pas caktimit te mases arrest me burg, “çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga personi nën hetim Fation Murati, i cili kërkoi shfuqizimin e vendimit, duke vendosur vlerësimin e paligjshëm të ndalimit dhe lirimin e menjëhershëm nga dhomat e paraburgimit duke mos caktuar masë sigurimi personal”

“Në përfundim të gjykimit Gjykata e Apelit Tiranë, e përbërë nga Gjyqtare Valdete Hoxha, me vendimin nr, 951 datë 31.10.2022 vendosi: Miratimin e vendimit nr.1575/1 akti, date 11.10.2022 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane”, thuhet ne njoftim.

Njoftimi i datës 31.10.2022

