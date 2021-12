Në këtë mënyrë do të ushqeheni siç duhet sipas grupit të gjakut

Këshilla të bazuara në kërkime shkencore se si të ushqeheni sipas grupit të gjakut.

Dietat me pak karbohidrate, dietat me kalori të ulëta, dietën me perime… Me siguri i keni provuar të gjitha nëse po përpiqeni të humbni peshë. Humbja e peshës dhe mbajtja e saj mund të jetë e vështirë dhe kërkon kohë për të gjetur ushqimet që funksionojnë më mirë për trupin tuaj. Dieta të ndryshme funksionojnë ndryshe për njerëzit, por nëse nuk keni gjetur një që funksionon për ju, kjo mund të jetë këtu.

Ashtu si zakonet, gjestet, lëvizjet dhe shprehjet e fytyrës mund të zbulojnë shumë për personalitetin tuaj, dhe po ashtu edhe grupin tuaj të gjakut. Dr. Peter J. D’Adamo ka krijuar një udhëzues diete bazuar në grupin e gjakut (A, B, O ose AB) që rrjedh në venat dhe personalitetin tuaj.

Kur bëhet fjalë për dietën, nuk po flasim domosdoshmërisht për një program për humbje peshe, ky është një përfitim anësor i ndjekjes së kësaj diete. Dr. D’Adamo shpjegon, ‘Në thelb, ne po flasim për të ushqyerit në kuptimin e saj më tradicional, domethënë një mënyrë të ushqyeri.’

Të paktën, kjo tingëllon mjaft interesante apo jo? Zbuloni se çfarë grupi gjaku jeni dhe vazhdoni të lexoni më poshtë për sugjerimet tuaja të dietës!

Grupi A.

Sipas udhëzuesit të Dr. D ‘Adamo, ata me grupin e gjakut A’ favorizohen nga një jetë e strukturuar, ritmike, harmonike e rrethuar nga një komunitet pozitiv dhe mbështetës. Ai beson se shëndeti juaj triumfon në një dietë vegjetariane.

Për ata që hanë mish, kalimi në një dietë me bazë bimore mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Dr. D’Adamo argumenton se lloji A duhet të hajë ushqimin e tij sa më natyral të jetë e mundur, ushqime që janë të pastra, të freskëta dhe organike. “Nuk mund të theksoj sa duhet se sa kritik është ky regjim dietik me sistemin imunitar të ndjeshëm të tipit A,” paralajmëron ai. “Me këtë dietë ju mund të forconi sistemin tuaj imunitar dhe të shmangni çdo qark të shkurtër ose zhvillimin e sëmundjeve kërcënuese për jetën.”

Grupi B.

Njerëzit me grupin B të gjakut mbartin potencialin gjenetik për plasticitet të madh dhe aftësinë për të lulëzuar në kushte të paqëndrueshme. Ata priren të jenë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj rrëshqitjes së ekuilibrit dhe mund të prodhojnë nivele më të larta të kortizolit në situata stresuese. Për tipin B, udhëzuesi sugjeron se faktorët më të mëdhenj në shtimin e peshës janë misri, gruri, thjerrëzat, domatet, kikirikët, susami dhe pula, pasi këto ushqime mund të ndikojnë në shkallën metabolike. Procedura në Tipin B. Dr. D’Adamo beson se personat me këtë grup gjaku duhet të shmangin mishin e pulës dhe ta zëvendësojnë atë me dhi, qengj, lepur apo gjahu. Ai sugjeron gjithashtu shtimin e perimeve jeshile dhe bulmetit me pak yndyrë në dietën e tyre.

Grupi AB

Sipas Dr. D’Adamo, lloji AB ka pak acide stomaku, por një përshtatje me mishin, kështu që atyre u mungon acidi i mjaftueshëm i stomakut për të metabolizuar mishin në mënyrë efikase dhe përfundojnë duke u ruajtur si yndyrë. Njerëzit me grupin e gjakut AB duhet të shmangin kafeinën dhe alkoolin, veçanërisht kur janë në një situatë stresuese. Dr. D’Adamo rekomandon ushqime të tilla si tofu, ushqim deti, bulmet dhe perime jeshile për humbje peshe. “Shmangni të gjitha ushqimet e tymosura ose të kripura”, shton ai. Këto ushqime mund të shkaktojnë kancer në stomak tek njerëzit me nivele të ulëta të acidit në stomak. Vaktet më të vogla dhe më të shpeshta mund të eliminojnë problemet e tretjes në llojin AB.

Grupi O.

Dr. D’Adamo shpjegon se njerëzit me grupin e gjakut O priren të kenë nivele më të larta të acidit të stomakut dhe të kenë një aftësi të zhvilluar mirë për të tretur ushqimet e pasura me proteina dhe yndyrna dhe mund të tresin produktet shtazore në mënyrë më efikase. Në formula rekomandohet të shmangni karbohidratet e thjeshta, kryesisht drithërat, pasi ato shndërrohen më lehtë në yndyrna dhe trigliceride. Në vend të kësaj, Dr. D’Adamo argumenton se njerëzit me grupin e gjakut C duhet të përqendrohen te mishi pa yndyrë, organik, perimet dhe frutat, duke shmangur grurin, qumështin, kafeinën dhe alkoolin.