Në gjurmët e Fan Nolit në Florida, si u shemb shtëpia ku mbylli sytë

Këtu ka qënë shtëpia ku mbylli sytë në vitin 1965 Fan Stilian Noli. Dy vjet më parë ajo u shemb.

Për fatin e keq, sot banesa e Fan Nolit ish kryeministrit shqiptar është kthyer në një lulishte, e cila më pas do të kthehet në një pallat. Për shtëpinë e cila sot shihet vetëm nëpër foto nuk u interesua asnjë diplomat apo shoqatë. Ajo mund të shpëtohej dhe të bëhej muze.

Myzafer Kraja dhe Zyber Gripshi janë dy emigrant shqiptar që prej vitesh jetojnë në SHBA. 20 vjet më parë kërkuan ta blinin për të trashëguar kujtimet e ish krymenistrit Fan S Noli.

Por diçka e tillë nuk u bë e mundur, pasi në momentin që nisën negociatat me përfaqëësues pranë shtetit të Floridës banesa u rrënua. Pra projekti për të lënë identitetin e ish-kryeministrit në tokën e premtuar në SHBA dështoi.

“Nuk arritëm, sepse për ta blerë duhet të merreshim vesh me shume zyra. Është vend që mund të shitet apo të jetë në dispoziocin të disa pallateve sic është edhe sot. I kemi kërkuar degës së shoqatës dhe nuk kanë arrit me u marr vesh me njeri tjetrin për ta realizuar. Edhe ata e kishin atë ide. Më shumë i leverdis poltika sesa me një vepër që i leverdis shqiptarëve”, tha Myzafer Kraja.

Shpresojnë se me ngritjen e pallatit t’u oftohet një hapësirë ku të ekspozohen kujtimet e diplomatit shqiptar.

“Kur të ndërtohet pallati ne mund të vemë vetëm një pallkë për ta përkujtuar. Ne e ndjejme si detyrim. Që dhe në pallat të marrim një hapsirë, që ta kthejm në muze. Ambasada duhet të kujdeset edhe më shumë që të realizohet dika përkujtimore”, theksoi Zyber Gripshi.

Noli në moshën 71 vjecare vendosi të jetonte në Fort Lauderdale në Florida. Ishte një nga themeluesit e Shoqatës Vatra e cila i dhuroi 20.000 dollarësh me të cilën bleu këtë shtëpi.

Fan Noli lindi në 6 janar 1882. Ai është një nga personalitet më të shquara në historinë tonë. Përmes veprimtarisë letrare dhe publicistike lartësoi figurën e shqiptarëve. Në qershor të vitit 1924 ai u bë kryeministër i shqipërisë. Ndërsa në 1919 Noli u emërua peshkop i Kishës Ortodokse Shqiptare në Amerikë./abcnews.al/