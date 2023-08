Në “gjueti” për monstrën legjendare, fillon kërkimi më i madh për përbindëshin e liqenit Loch Ness

Qendra e Loch Ness në Skoci po bën thirrje për “gjuetarët e përbindëshave të rinj” dhe vullnetarët për të marrë pjesë në “kërkimin më të madh të përbindëshit të Loch Ness që nga vitet 1970”.

Organizata që drejton atraksionin popullor njoftoi këtë javë se kërkimi i ri për legjendarin ‘Nessie’ do të ndihmohet nga teknologjia moderne dhe do të përfshijë drone me kamera termike që do të ‘skanojnë’ liqenin.

Sipas Associated Press, studimi i ri i sipërfaqes së ujit për përbindëshin e Loch Ness është planifikuar për fundjavën e fundit të gushtit dhe do të jetë më i madhi që nga viti 1972, kur Byroja e Hetimit të Loch Ness studioi gjerësisht liqenin në kërkim të “Nessie”.

Qendra Loch Ness është e vendosur në hotelin e vjetër Drumnadrochit, ku në vitin 1933 menaxheri i atëhershëm i Aldi Mackay pretendoi se kishte parë përbindëshin e madh në liqen, i cili është një nga më të mëdhenjtë dhe më të thellët në Mbretërinë e Bashkuar. Historia e “Nessie”, zvarraniku i detit që sipas legjendës jeton në Loch Ness, ka magjepsur misterin dhe kriptozoologjinë.

Pavarësisht qindra rrëfimeve të njerëzve që kanë pohuar se e kanë parë krijesën legjendare në të kaluarën, nuk ka pasur kurrë asnjë provë për ekzistencën e saj dhe shumë foto të publikuara herë pas here janë vërtetuar të jenë false.

Me kalimin e viteve, shikimet e “Nessie” dhe thashethemet që qarkullojnë rreth saj kanë nxitur shumë teori rreth krijesës mitike. Sipas njërit prej tyre, përbindëshi me një qafë të gjatë (siç është vërtetuar se paraqitet për shkak të fotove të vërtetuara false) është një pleziosaur që ka arritur në mënyrë misterioze të mbijetojë deri në kohën tonë dhe jeton i bllokuar në liqen.

Në kërkimin që do të kryhet brenda disa javësh, përveç dronëve dhe kamerave me rreze infra të kuqe, do të përdoren hidrofonë për marrjen e sinjaleve zanore nën ujë.

Vullnetarët, nën drejtimin e ekspertëve, do të monitorojnë ujin për çdo lëvizje, pasi më parë janë trajnuar në mënyrën e duhur për të regjistruar çdo ‘provë’.

“Ajo që ne po shpresojmë është të frymëzojmë një brez të ri të fansave të Përbindëshit të Loch Ness”, tha Alan McKenna, një anëtar i grupit vullnetar të Loch Ness Exploration që ndihmon në organizimin e sipërmarrjes.