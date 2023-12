“Në dashuri vjen një moment me fat”, horoskopi ditor, 9 dhjetor 2023

DASHI

Në këtë ditë yjet flasin për dashurinë dhe nëse jeni ende beqar mund të takoni shpirtin tuaj binjak. Në punë jeni më të shkujdesur se zakonisht gjë që ju bën t’i përjetoni më lehtë angazhimet tuaja. Përveshni mëngët dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë. Mos u zemëroni nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 dhjetor 2023), në dashuri duhet të përpiqeni të mos e fusni këmbën në të dyja këpucët, kurse në punë ka ardhur koha të kërkoni më shumë siguri. Merrni kohën tuaj dhe përpiquni të kuptoni nëse gjithçka po shkon ashtu siç edhe keni shpresuar.

BINJAKËT

Në dashuri jeni gjithmonë pak në kërkim të vëmendjes, por mos e teproni sepse partneri juaj mund të lodhet nga ky qëndrim. Në punë është koha të vendosni se në cilën anë jeni.

GAFORRJA

Disponimi juaj nuk është shumë i lartë, ndoshta ju duhet vetëm pak më shumë përqafime dhe qetësi. Nuk jeni të fokusuar në punë por mos u shqetësoni, javën e ardhshme do të jetë më mirë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 dhjetor 2023), në këtë ditë përpiquni të mos provokoni shumë partnerin tuaj dhe të mos kërkoni shumë përgjigje, është më mirë të prisni dhe ta përjetoni dashurinë me qetësi dhe për çfarë është. Në punë vijnë propozime të reja për t’u vlerësuar.

VIRGJËRESHA

Në dashuri ju duhet të gjeni një rrugë, ndaj jini të sinqertë me veten dhe kuptoni se për kë rreh zemra juaj. Në punë, është koha e duhur për të bërë ndryshime.

PESHORJA

Dashuria favorizon çiftet që e duan njëri-tjetrin. Në punë, shfrytëzoni momentin, ka ardhur koha për të bërë atë kërcim në cilësi që keni pritur. Do të shihni që gjithçka funksionon, janë situata të përkohshme por në fund do të jeni ju fitues.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 dhjetor 2023), mos e kanalizoni veten gjithmonë në histori afatshkurtra. Synoni për një dashuri të qëndrueshme e cila, thellë brenda, është pikërisht ajo që ju dëshironi. Në punë ka pak intolerancë, prandaj duhet kuptuar se ku është problemi.

SHIGJETARI

Në dashuri është koha e duhur për të guxuar dhe për të hedhur veten në sherr. Në punë lodheni pak, merrni një ditë pushim. Për fat të mirë ju mund të shijoni një pushim gjatë fundjavës dhe relaksim pas një periudhe veçanërisht stresuese. Vetëm në këtë mënyrë do të kapërceni vështirësitë.

BRICJAPI

Në dashuri vjen një moment me fat. Në punë jeni gjithmonë në kërkim të një rruge, por herët a vonë do t’ju duhet të merrni një vendim. Do të shihni që gjithçka do të jetë shumë mirë, mos u zemëroni nëse gjërat nuk funksionojnë ashtu siç dëshironi.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 dhjetor 2023), në dashuri vjen koha të zgjidhni cilin person të keni në krah dhe në punë, kushtojini vëmendje vetëm parave. Mos u zemëroni nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit.

PESHQIT

Mos u trishtoni nga mendimet e zakonshme për të kaluarën, ecni përpara. Në punë është ditë që duhet t’i dedikoni pushimit total. Shfrytëzojeni rastin për të pushuar dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë në fund. Nuk do të ketë probleme të pazgjidhura, por gjithçka do të rregullohet sa më shpejt.