Në cilat vende njerëzit po investojnë më shumë në kriptomonedha?

Shumica e kriptomonedhave e kanë nisur vitin 2024 “me këmbë të mbarë” dhe kjo u dëshmua edhe me rritjen e madhe të vlerës së kriptos kryesore Bitcoin.

Bitcoin u rrit në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave të hënën, duke treguar se “është ende fuqishëm në lojë” pas një “rrëmuje” më shumë se dyvjeçare që vuri në pikëpyetje të ardhmen e të gjithë ekosistemit të kriptomonedhave.

Monedha e parë dhe deri tani më e madhe dixhitale në botë, tregtohej me 68,791 dollarë, duke kaluar rekordin e mëparshëm prej 68,789 dollarësh të arritur më 10 nëntor 2021.

Gjatë disa muajve të fundit, rritja e Bitcoin-it dhe kriptomonedhave të tjera është shtyrë nga miratimi i rregullatorëve amerikanë të fondeve të tregtuara në këmbim të lidhura me aktivin dixhital.

Por ku në Evropë njerëzit po “përqafojnë” më shumë kriptomonedha?

Sipas një shkrimi të Euronews, aktualisht ka rreth 31 milionë përdorues të këtyre aseteve dixhitale në Evropë, sipas vlerësimeve nga TripleA.

Azia kryeson me 263 milionë përdorues, e ndjekur nga Amerika e Veriut me 57 milionë dhe Afrika me 38 milionë.

Brenda Evropës, ajo ndryshon shumë në varësi të vendit.

Sipas Indeksit Global të Adoption Crypto 2023 nga Chainalysis, një platformë e të dhënave blockchain me bazë në Nju Jork, vendet e Evropës Lindore janë fansat më të mëdhenj të investimeve në kriptomonedha.

Në një shkallë nga 0 në 1, indeksi tregon se ku shumica e njerëzve po vendosin pjesën më të madhe të pasurisë së tyre në kriptomonedhë.

Dhe tri vendet e para evropiane janë të gjitha në lindje: Ukraina (0,215) kryeson, e ndjekur nga Turqia (0,142) dhe Rusia (0,140).

Fokusi më pas zhvendoset në perëndim. Mbretëria e Bashkuar (0.121) vjen e katërta dhe Spanja (0.062) zë vendin e pestë.

Megjithatë, kur shikon globin në tërësi, Evropa nuk është në vendin e parë.

I ashtuquajturi “Jugu Global” është “ylli i ndritshëm i kriptomonedhave”.

Azia dominon pamjen globale

India kryeson me përdorimin e kriptomonedhave në mbarë botën, duke marrë rezultatin maksimal në indeks (1). Më pas vijnë Nigeria (0,642) dhe Vietnami (0,568).

Me nën 0.5, SHBA (0.367) dhe Ukraina (0.215) janë në vendet e katërt dhe të pestë. Ky i fundit është i vetmi vend evropian në top pesëshe dhe në top 10-shen e botës.

Sipas Chainalysis, Azia Qendrore dhe Jugore është rajoni ku adoptimi i kriptove është më i madhi. Në fakt, gjashtë nga 10 vendet kryesore janë të vendosura atje, përcjell Telegrafi.

Investimet në kripto janë në rritje

Ndërsa Bitcoin është rreth vlerës së tij të lartë të të gjitha kohërave, kapitalizimi i përgjithshëm i tregut i kriptomonedhave është rritur 5% në 24 orë në 2.44 trilionë dollarë, më shumë se GDP-ja e Gjermanisë, ekonomia e tretë më e madhe në botë.

Madje me rritjen e popullaritetit të kriptomonedhave në tregje, ka gjithashtu një përpjekje të konsiderueshme për ta adoptuar atë në sistemin financiar tradicional.

Në Evropë, ka më shumë se 1,100 entitete të lidhura me blockchain që lulëzojnë midis Zvicrës, Lihtenshtajnit dhe Italisë veriore dhe kanë një vlerë të përbashkët 185 miliardë dollarë (në dhjetor 2022).

Ka gjithashtu shumë vende me të ardhura të mesme të ulëta (LMI), si El Salvador, të cilët janë udhëheqës në adoptimin e kriptomonedhes. Vendi u bë i pari që kërkoi që të gjitha bizneset në vend të pranojnë Bitcoin.

Dy platforma të sigurta ku ju mund të bëni investimet tuaja në kriptomonedha janë Binance dhe cex.io. Këto dy platforma pranojnë pagesa edhe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. /Telegrafi/