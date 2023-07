Në çfarë moshe fëmijët duhet të fillojnë të vishen vetë

Nga mosha tre deri në katër vjeç, fëmijët duhet të jenë gati të fillojnë të vishen vetë. Kjo është një nga sfidat kryesore me të cilat do të duhet të përballen në rrugën drejt pavarësisë.

Shumica e fëmijëve fillojnë të vishen vetë nga mosha tre deri në pesë vjeç. Në pesë ose gjashtë, ata do të jenë në gjendje të bëjnë edhe më shumë gjëra vetë.

Duhet të kemi parasysh që të gjithë fëmijët mësojnë me ritmin e tyre, por kjo nuk është diçka me të cilën duhet të merren vetëm. Prindërit këshillohen t’i inkurajojnë, veçanërisht kur vërejnë se fëmijët e tyre tregojnë se duan ta bëjnë vetë.

Në ditët e para, ata do të kenë nevojë për ndihmë, por gradualisht do të kërkojnë gjithnjë e më pak. Praktika i ndihmon ata të zotërojnë aftësinë, por ju duhet të shmangni kritikimin e tyre në mënyrë që ata të mos zhgënjehen nëse nuk shkon siç duhet. Ju duhet t’i përgëzoni ata sa herë që e bëjnë atë siç duhet. Kjo është një mënyrë e mirë për t’i motivuar ata që të vazhdojnë të mësojnë.

Pavarësisht se sa kohë u duhet për të mësuar, sapo ta bëjnë këtë, ata do të fitojnë një ndjenjë pavarësie dhe vetëbesimi. Kjo do t’i ndihmojë ata të përballen më mirë me shkollën dhe të bëjnë aktivitete të tjera.

Për disa fëmijë, bërja e gjërave vetë është diçka që ata mësojnë që në moshën dy vjeçare, ndërsa të tjerët jo deri rreth katër vjeç. Nuk ka asgjë për t’u shqetësuar në të dyja rastet. Çdo fëmijë mëson me ritmin e tij.

Duhet të kujtojmë se jo të gjithë fëmijët e kanë të lehtë të vishen. Ata gjithashtu e kanë më të lehtë të veshin pantallona sesa të veshin bluza.